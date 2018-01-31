全球金融最不透明排行榜：瑞士第1，美国第2

1月30日，英國調研機構“稅收正義聯盟”（TJN）發佈了2018版的《金融不透明指數排行榜》（Financial Secrecy Index, FSI）。

據該榜單，瑞士是全世界金融最不透明的法域，美國排第二、開曼群島排第三，4至10位分別為中國香港、新加坡、盧森堡、德國、中國台灣、阿聯酋（迪拜）以及英屬根西島。

該榜單自2009年起每兩年發佈一次，此次共統計了112個法域。

2018版《金融不透明排行榜》前25位

其中，值得注意的是，美國2013年排名第6，2015年升至第4，今年又擢升至2，這意味著美國在近幾年間，洗錢、貪污以及逃稅的情況有所惡化。

TJN在報告中說，在美國的強大壓力下，瑞士銀行已繳交數以億計美元罰款，並揭露數以千計試圖逃稅的美國人帳戶。

但美國卻未將此強壓施加給它所管轄的區域，反而致使美國國內各州競相降低門檻，積極推銷極度保密的金融服務，美國排名躍升是個“令人憂心的趨勢”。

TJN對此評價為，“美國率先運用強而有力的方式，保護自己免受外國避稅天堂之害，卻未嚴肅處理本身吸引非法金流和支援逃稅的角色。”

中國香港在2015年的榜單中列第二位，而在這一次的榜單中排名下降兩位。

來源:觀察者網

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