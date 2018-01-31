2018《金融時報》全球MBA排行榜﹕交大安泰MBA榮登第34位

上海 2018 年 1 月 31 日電 / 美通社 / -- 2018 年 1 月 29 日，英國《金融時報》（簡稱 FT）2018 年度全球 MBA 百強榜正式發佈。上海交通大學安泰經濟與管理學院 MBA 項目排名第 34 位，穩居全球四十強，其中薪資增長率和就業率排名全球第一，彰顯了交大安泰 MBA 持續上升的國際美譽度，更體現了交大安泰 MBA 學生職業發展的斐然成績。

本次交大安泰 MBA 項目位列 FT 全球百強榜前列，既是對多年來 MBA 項目特色辦學的肯定，也是安泰在全球商學院之林一流地位的彰顯。在 2017 年 12 月《金融時報》發佈的年度美洲和亞太商學院排行榜中，上海交通大學安泰經濟與管理學院和美國沃頓商學院分別在亞太商學院和美洲商學院中名列榜首。在今年的 FT 榜單中，最受 MBA 申請者關注、最核心的畢業生職業發展量化指標中，各項數據也都是 MBA 項目優秀辦學成果的最佳佐證：就業率連續 5 年排名全球第 1 位；薪資增長率 182%，排名全球第 1 位，連續 5 年全球前 3 位；項目性價比排名第 24 位，連續 5 年穩步上升；學生職業發展排名第 33 位；就業服務效果排名第 33 位。



安泰經濟與管理學院周林院長表示﹕「安泰 MBA 項目近年來全球排名的提升，反映了安泰培養經管高端人才的綜合實力，我們為之感到自豪。這個成績的獲得，首先得益於中國經濟的高速增長的宏觀環境，其次是全院師生員工的努力拚搏，同時也離不開國內外相關合作夥伴的關心和支持。」



安泰 MBA 項目一直將國際化發展作為工作的重要著力點。此次 FT 榜單中，國際學生比例大幅領先其他大陸本土商學院，國際學生申請人數和入學人數也一再刷新紀錄。這都得益於交大安泰 MBA 短期海外遊學、海外交換與雙學位項目組成的獨特「三位一體」國際視野培養體系，國際課程體驗持續優化。安泰 MBA 學生中前往海外進行學習的比例已接近 80%。



除 FT 榜單外，交大安泰近年來在各個權威國際排名中表現優異，工商與管理學科連續兩年進入 QS 排名 50 強；在 QS 首次公佈的 2018 世界大學 MBA 項目排名中也表現斐然，成為中國本土辦學院校中，唯一一所衝進百強的商學院。安泰人秉承精益求精、追求卓越的信念，全面實現打造「國內領先、亞洲一流、世界知名商學院」目標，並在「真正建設成世界一流的經管學院」之路上步伐穩健。



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