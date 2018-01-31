發改委：今年春運道路客運將首次出現負增長

據新華網消息，1月31日，國家發改委副主任連維良在新聞發布會上表示，今年春運2月1日開始到3月12日結束，共40天。預計全國旅客發送量將達到29.8億人次，與去年基本持平。但客運結構發生變化，鐵路、民航分别增長8.8%和10%，道路下降1.6%，道路客運首次出現負增長。

連維良介紹了今年春運的五個特點：一是總量矛盾有所緩解。預計全國旅客發送量將達到29.8億人次，與去年基本持平。但客運結構發生變化，鐵路、民航分别增長8.8%和10%，道路下降1.6%，道路客運首次出現負增長。二是部分地區鐵路矛盾有所緩解。去年投産3000多公裡鐵路新線，“四縱四橫”高鐵網絡已經形成，特别是蘭州到重慶的蘭渝鐵路、西安到成都的西成高鐵、重慶到貴陽的渝貴鐵路等線路的陸續開通，西部地區的客運能力顯著提升。三是節後運輸壓力較大。今年春節較晚，節後探親、旅遊、學生、務工客流疊加，將出現較高的客流高峰，預計最高峰日客運量將超過1億人次。四是道路保暢壓力較大。近幾年私家車出行數量大幅增長，去年高速公路小客車流量同比增長14%以上，道路保安全、保暢通的任務加重。五是人民群衆對出行有新期待。随着經濟社會發展和人民生活水平的提高，新時代人民群衆對出行的安全性、便捷性、舒适性、時效性提出了更高要求，“走得了”更期望“走得好、走得舒适、走得滿意”。

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