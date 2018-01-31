【異動股】張勇任主席 高鑫零售(06808-HK)早後升4%

高鑫零售(06808-HK)現價報10.78元，升0.42元，升4.054%。成交3410萬股，涉資3620萬元。

該公司昨晚公布，鄭銓泰已辭任非執行董事、董事會主席，及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；張勇已獲委任為非執行董事及主席；及陳俊已獲委任為公司非執行董事，及提名委員會及薪酬委員會成員，上述變動均於昨日(30日)起生效。

高鑫零售同時公布，董事會獲賣方及淘寶中國通知，第二次交割(有關Kofu持有的2.31億股股份，佔已發行股份總數約2.42%)及CGC上市公司買賣協議(有關CGC持有的2.49億股股份，佔已發行股份總數約2.61%)已於2018年1月29日根據股份購買協議的條款進行。

董事會獲通知，淘寶中國已指定New Retail Strategic Opportunities Investments 1 Limited(為一家基金(其普通合夥人為阿里巴巴集團的全資附屬公司)全資擁有的投資公司)於第二次交割收購股份。

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