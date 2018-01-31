國家統計局負責人就中國綜合PMI産出指數有關問題答記者問

1月31日從國家統計局獲悉，國家統計局自2018年1月份開始發布月度中國綜合PMI産出指數。服務業調查中心負責人就相關問題接受了媒體專訪。

具體問答如下：

問：為什麽要編制和發布中國綜合PMI産出指數?

答：當前，随着移動互聯網、智能終端、大數據和雲計算等廣泛應用，我國經濟結構由工業主導向服務業主導加快轉變，傳統意義上的制造業和服務業之間的邊界越來越模糊，相互融合發展日漸深入。目前，國家統計局每月編制并發布的制造業采購經理指數和非制造業商務活動指數，分别從制造業和非制造業兩個生産領域反映經濟發展的景氣狀況;但我國PMI指标體系還不夠完善，尚缺少反映宏觀經濟總體變化的景氣指标。

綜合PMI産出指數是PMI指标體系中監測當期國家或地區總體經濟發展景氣狀況和周期變化的綜合産出指标，由于編制方法簡單易行，科學合理，近年來已逐步被越來越多的國家和地區所采用。編制并發布綜合PMI産出指數彌補了制造業采購經理指數和非制造業商務活動指數僅能反映本行業領域發展狀況的不足，為宏觀經濟監測提供了新的視角，也進一步豐富和完善了我國PMI指标體系。國家統計局自2016年起在理論、方法和實踐等方面對我國綜合PMI産出指數進行了深入探索和研究，編制了中國綜合PMI産出指數，并對結果進行了全面評估和論證。經過兩年多的試算與研究，認為中國綜合PMI産出指數的編制方法、條件都較為成熟，符合國際慣例，數據評估結果也較為滿意，具備公開發布的條件。

問：綜合PMI産出指數是如何編制的?如何理解綜合PMI産出指數的概念?

答：我國綜合PMI産出指數的編制方法采用國際上通行的做法，即將制造業生産指數與非制造業商務活動指數進行加權求和，權重通過制造業和非制造業占GDP的比重計算而成。

與PMI指标體系中的其他各項指數相同，綜合PMI産出指數以50%作為經濟強弱的分界點，高于50%時，表明經濟總體擴張;低于50%，表明經濟總體收縮。綜合PMI産出指數與分界點的距離，表示擴張和收縮的程度。在實際應用中，可以通過綜合PMI産出指數的變化情況監測宏觀經濟運行走勢。

問：綜合PMI産出指數有哪些特點?在宏觀經濟分析中如何體現?

答：綜合PMI産出指數是PMI指标體系中反映當期全行業(制造業和非制造業)産出變化情況的綜合指數，它的特點主要體現在以下方面：一是具有國際可比性。綜合PMI産出指數采用全球統一的編制方法。截止2017年12月，歐元區、美國、英國、德國、日本等國家和地區均已編制并發布該指數。二是與宏觀經濟走勢具有同步性。合成綜合PMI産出指數的生産指數和商務活動指數均是宏觀經濟發展的同步指标，反映的是當期制造業、非制造業生産和業務總量的變化情況，因此綜合PMI産出指數也是一個同步指标，可以較為全面地監測當期國家總體經濟的産出變化情況。

我們結合近期宏觀經濟走勢，對綜合PMI産出指數運行情況進行了分析研究，結果顯示，2016年1月至2017年12月綜合PMI産出指數總體走勢平穩，符合我國經濟2016年“前低後高”、2017年“穩中向好且高于2016年總體水平”的運行特點;同時綜合PMI産出指數運行水平高于制造業生産指數，低于非制造業商務活動指數，與當前我國經濟發展特點，以及非制造業增速快于制造業的運行狀況基本相符。

另外，我們還對2009年至2017年上半年共34個季度的綜合PMI産出指數與GDP增速的時間序列進行時差相關分析，得出兩個經濟指标呈高度相關，綜合PMI産出指數與GDP增速同步性非常強，能夠較好地全面反映經濟發展規律。

問：綜合PMI産出指數和制造業PMI均是監測宏觀經濟走勢的綜合性指标，兩者之間有何不同?

答：綜合PMI産出指數與制造業PMI之間的差異主要體現在以下幾個方面：一是編制方法不同。綜合PMI 産出指數是由制造業生産指數與非制造業商務活動指數加權計算合成;制造業PMI是由新訂單、生産、從業人員、供應商配送時間、原材料庫存5個分類指數加權計算而成。二是行業覆蓋範圍不同。綜合PMI産出指數涵蓋制造業和非制造業，反映國家總體經濟發展狀況和變化趨勢;制造業PMI反映的是制造業經濟總體狀況和變化趨勢。三是與GDP增速的相關性不同。從與GDP增速的時差相關分析結果看，綜合PMI産出指數的相關性高于制造業PMI，相對于GDP增速來說，綜合PMI産出指數是同步指标，制造業PMI是先行指标。

鑒于綜合PMI産出指數和制造業PMI存在一定差異，在使用兩個指數研判宏觀經濟走勢時應注意：雖然兩個指數均為反映國民經濟周期波動的指标，但綜合PMI産出指數“高峰或低谷”的轉折點大緻與經濟周期的轉變同步發生，表示當期發生的情況;制造業PMI的轉折點一般早于國民經濟周期三個月左右，能夠對經濟趨勢進行前瞻性預測。

來源：國家統計局

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