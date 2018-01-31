【西證國際】盤勢分析



◆ 宏觀焦點

美國股市週二下跌，因公債收益率上揚及保健股受挫。道瓊斯指數下跌 1.4% 至 26,077 點；標準普爾指數下跌 1.1% 至 2,822 點；納斯達克指數下跌 0.9% 至 7,402 點。特朗普將於今天上午 10:00 發表國情咨文。

油價週二下跌，因股市急挫。紐約 3 月期油下跌 1.6% 至每桶 64.50 美元。API 於盤後公佈美國原油庫存增幅超預期。金價下跌，紐約 4 月期金下跌 0.4% 至每盎司 1,340.0 美元。

香港和內地股市週二下跌。教育股逆市上漲，其中中教控股（839.HK）股價上升 4.6%；洛陽鉬業（3993.HK）股價下跌 4.1% 拖累基礎金屬股跑輸大市；內地銀行股也普遍受壓。個股方面，萬達酒店發展（169.HK）出售澳大利亞物業項目，預期收益約 5.6 億港元，股價急漲 22.2%；恒生指數下跌 1.1% 至 32,607 點，國企指數下跌 2.0% 至 13,389 點，香港股市成交金額減少 9.5% 至 1,734 億港元。上證綜合指數下跌 1.0% 至 3,488 點，滬深兩市成交金額減少 21.2% 至 4,341 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇此前招股的龍昇集團（6829.HK）已超額認購超過 898 倍，而雅生活（3319.HK）孖展超購僅約 0.6 倍。

◇江西銅（358.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長 1.0-1.3 倍至 15.8-18.1 億元人民幣，遠差於市場預期約 25.1 億元人民幣。現價相當於 20.7-23.8 倍 2017 年市盈率。

◇中國石油（857.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增加 165%-203% 至 209-239 億元人民幣（首三季按年上升 903.2% 至 174 億元人民幣），略低於市場預期；。主要受惠於公司降本增效，以及原油、天然氣、成品油等主要產品平均實現價格同比上升等。現價相當於 38.8-44.4 倍 2017 年市盈率。

◇中聯重科（1157.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年將扭虧為盈錄得股東應佔溢利約 13-14 億元人民幣（首三季股東應佔溢利為 12.8 億元人民幣；核心股東應佔虧損為 78.7 億元人民幣），主要受惠於投資收益。現價相當於約 15.7-16.9 倍 2017 年市盈率。

◇中國鋁業（2600.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年報告及核心股東應佔溢利分別為 13.6（同比大增 2.4 倍）及 8.1（扭虧為盈）億元人民幣，但遠差於市場預期，而且表示第四季錄得核心虧損約 4.6 億元人民幣。現價相當於 49.0 倍 2017 年市盈率。

◇國泰君安（2611.HK）發佈業績快報，公司 2017 年營業收入、報告股東應佔溢利及核心股東應佔溢利分別為 238、98.8 及 91.9 億元人民幣，按年變化分別為倒退 7.6%、微升 0.4% 及增長 11.6%，業績超市場預期約 10%。現價相當於 14.4 倍 2017 年市盈率。

◇中國人壽（2628.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增加 55%-75% 至約 296-335 億元人民幣，大致符合市場預期。主要受惠於投資收益較 2016 年同期較快增長，以及傳統險準備金折現率假設更新的影響。現價相當於約 17.6-19.8 倍 2017 年市盈率。

◇洛陽鉬業（3993.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長 1.7-1.9 倍至 27-29 億元人民幣，大致符合市場預期。主要因海外併購項目全面入賬，及主要金屬產品價格按年有較大幅上漲。現價相當於約 34.9-37.5 倍 2017 年市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

