【IPO追蹤】DCB控股(08040-HK)今起招股 入場費4422.12港元

DCB控股(08040-HK)今起至2月5日(周一)招股，招股價介乎0.625-0.875港元，每手5000股計，入場費約4422.12港元。

是次發行8000萬股，其中10%作公開發售，90%為配售，铠盛資本有限公司為獨家保薦人，股份將于2月14日(星期三)上市。

基于發售價中位數每股發售股份0.75港元計，集資淨額為3710萬港元，擬將54.7%用于擴展集團裝修及翻新行業業務；約18.3%將用于進一步擴充内部團隊及增強應付未來商機的能力； 約17.3%將用于償還銀行借貸，降低集團的資本負債比率；及9.7%將用于集團日常營運資金。

于最後實際可行日期，集團手上共有12項主要項目，包括7項主要裝修項目及5項主要翻新項目，合約總額分别約2.662億港元及1.004億港元。

截至2017年3月31日止兩個財政年度及截至2017年7月31日止四個月，收益分别約1.782億港元、2.259億港元及7240萬港元。

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