【盈喜】中遠海控(01919-HK)料去年度業績扭虧為盈

中遠海控(01919-HK)公布，預期將會錄得截至2017年12月31日止年度歸屬於股東的淨利潤，而2016年同期則錄得淨虧損。報告期內歸屬於股東的淨利潤預計約為27億元人民幣，2016年度則錄得歸屬於股東的淨虧損約為99.06億元(人民幣.下同)，每股虧損為0.97元。

該公司表示，期內，集裝箱航運市場延續底部回暖態勢，中國出口集裝箱運價綜合指數均值(CCFI)820.08點，同比增加109.36點，增幅15.39%。隨著業務整合重組完成及新交付船舶增加，公司全資附屬公司中遠海運集裝箱運輸運力規模明顯擴大，航線布局進一步優化，集裝箱航運業務平均單箱收入及貨運量均同比上升，經營效益大幅改善。

報告期內，控股附屬公司中遠海運港口有限公司按照既定戰略推進實施各項工作，公司「全球碼頭佈局」、「控股網絡建設」、「碼頭向港口轉變」戰略取得顯著成效，公司價值持續釋放，港口業務穩步發展，經營效益穩步增長。

報告期內，公司持續深化改革，強化提質增效，協同效應繼續顯現。在以上內外部多重積極因素作用下，公司經營效益大幅增長，扣除非經常性損益後，預計報告期內歸屬於股東的淨利潤約為10億元，而扣除非經常性損益後，去年同期淨虧損約為71億元。

報告期內非經常性損益主要事項如下：因完成認購青島港國際股份有限公司的非流通內資股份及出售青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司股權，產生投資收益合計21.50億元；各項政府補貼收入約11.68億元，包含拆船補貼收入5.1億元；及拆解一艘集裝箱船舶，產生船舶拆解淨損失約0.91億元。考慮企業所得稅影響，並扣除歸屬於少數股東的非經常性損益，預計報告期內歸屬於股東的非經常性收益約為17億元。

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