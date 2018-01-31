中芯(00981-HK)附屬中芯南方獲增資32.9億美元

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中芯國際(00981-HK)公布，中芯控股、中芯上海、國家集成電路基金及上海集成電路基金訂立合資合同和增資擴股協議，據此，公司、國家集成電路基金及上海集成電路基金分別向中芯南方注資15.44億美元、9.46億美元及8億美元。完成後，中芯南方註冊資本將由2.1億美元增至35億美元；公司持股由原來100%攤薄至50.1%；國家集成電路基金和上海集成電路基金分別持股27.04%及22.86%。 中芯南方將主要從事集成電路芯片製造、針測及凸塊製造，與集成電路有關的技術開發、設計服務、光掩膜製造、裝配及最後測試，並銷售自產產品。中芯南方預期將成立及建立龐大產能，並專注14納米及以下工藝和製造技術，目標是產能達致每月35,000片晶圓。 中芯南方於截至2017年12月31日止年度的除稅及非經常項目前淨虧損約為115,240美元，而中芯南方於截至2017年12月31日止年度的除稅及非經常項目後淨虧損約為115,240美元。待完成根據合資合同及增資擴股協議擬進行的交易後，中芯南方將成為公司的附屬公司。因注資而產生的視作出售事項將不會導致於集團的損益賬確認任何損益。 公召指注資的理由及裨益是中芯南方是配合公司14納米及以下先進制程研發和量產計劃而建設的具備先進制程產能的12英吋晶圓廠。國家集成電路基金和上海集成電路基金主要透過多種途徑投資於集成電路產業的價值鏈，其中以集成電路芯片生產、芯片設計、封裝測試以及設備及材料為主。通過將與國家集成電路基金和上海集成電路基金以合資形式建立12英吋晶圓廠，公司可以在政府產業基金的支持下，加快引進先進的製造工藝和產品，亦減輕公司因先進制程產能擴充而產生的巨額現金投資和巨大折舊成本。