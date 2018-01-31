大唐發電(00991-HK)去年度完成發電量同比增15.15%

大唐發電(00991-HK)公布，根據公司初步統計，截止2017年12月31日，集團已累計完成發電量約1986.936億千瓦時，比2016年同期增長約15.20%；集團累計完成上網電量約1882.755億千瓦時，比2016年同期增長約15.15%。

受集團所在區域火電利用小時數增長和火電機組裝機容量同比增加等因素的影響，火電機組發電量同比增長14.64%，上網電量同比增長14.53%；受集團水電機組裝機容量同比增加等因素的影響，水電機組發電量同比增長17.49%，上網電量同比增長17.53%；受本集團風電機組裝機容量同比增加和風速同比升高等因素的影響，風電機組發電量同比增長22.70%，上網電量同比增長22.83%；受本集團光伏發電機組裝機容量同比增加等因素的影響，光伏機組發電量同比增長16.35%，上網電量同比增長16.91%。

2017年全年，公司裝機容量共增加3,695.5兆瓦，其中火電項目684兆瓦，水電項目2,805兆瓦，風電項目126.5兆瓦，光伏項目80兆瓦。2017年全年，本司核准項目共計1,102.0兆瓦，其中風電項目1,029.8兆瓦，光伏項目72.2兆瓦。

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