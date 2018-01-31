天韻國際(06836-HK)與泰威訂立戰略合作

天韻國際控股(06836-HK)公布，1月30日，集團與泰威集團訂立戰略合作交易文件，涉及於中國生產及分銷產品。

根據戰略合作交易文件包括：泰威授權集團在中國製造及分銷一系列產品，為期10年，自戰略合作協議之日期起計算；集團可透過其自身銷售渠道銷售產品，並保留銷售所得款項，惟集團須向泰威支付銷售所得款項3%作為品牌授權費，而泰威集團亦可從集團訂購產品，並通過其自有的銷售渠道銷售；與產品有關的所有知識產權屬於泰威；泰威已經向集團訂購了合共1.62億元人民幣的產品，並須按照泰威的要求分批於2018年5月至2019年4月期間交付；泰威須於2018年1月底前支付1800萬元人民幣。餘下代價部份應在每批產品交付前一天支付；及集團將按照泰威的要求採用相關成分及包裝。

該戰略合作安排將讓集團能利用其善於在中國採購原材料，製造高品質及安全的加工食品產品的競爭優勢，並通過於中國超過20個省份的傳統分銷渠道及現有的網上分銷渠道出售及分銷加工食品產品。

董事相信，戰略合作安排將綜合集團及泰威集團各自的資源，並能長遠在互惠及雙向的基礎上於中國共同開發、生產及銷售高質及以市場導向的飲料產品，因而有助集團的業務發展，並為股東創造價值。

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