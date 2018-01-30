◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧01月30日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 天宇 新昕纖 杏昌 英格爾 易威 永捷 富邦美債7-10 凱美 謚源 百略 南璋 凱衛 富邦美債20年 撼訊 東林 其祥-KY 勝昱 樺晟 元大美債7-10 沛波 欣厚-KY 德麥 飛寶企業 宏森 合世 沛亨 友銓 中華食 精確 晟楠 易威 英格爾 達威 世坤 宏易 寶得利 南璋 富驛-KY 松崗 冠好 唐鋒 華韡 勝昱 三圓 萬國通 台蠟 太普高 飛寶企業 雙喜 光明 榮群 精確 力泰 聚紡 天宇 宏易 理銘 興采 新零售 唐鋒 雅茗-KY 泰茂 力新 台蠟 亞都 方土霖 恩得利 榮群 東凌-KY 至興 李洲 天宇 關中 萬在 凱柏實業 新零售 隆中 長佳 遠昇 力新 時報 瑞穎 及成 恩得利 欣泰 唐鋒 鑫龍騰 李洲 永純 和進 凱柏實業 富喬 耀勝 遠昇 致振 倚強 及成 韋僑 鑫創 鑫龍騰 威潤 廣寰科 和進 晉椿 點晶 耀勝 世豐 建舜電 倚強 久陽 泰谷 鑫創 強新 典範 廣寰科 尼克森 長天 點晶 凌網 益通 建舜電 恩得利 振維 泰谷 李洲 鴻翊 典範 凱柏實業 迎輝 長天 港建 欣厚-KY 益通 耀勝 兆遠 振維 至寶電 系統電 鴻翊 廣寰科 世紀 迎輝 點晶 華容 欣厚-KY 杭特 建榮 兆遠 幸康 立衛 系統電 迎輝 天揚 世紀 重鳥鵬 鈺創 華容 泓格 合正 建榮 東林 金利 立衛 盈正 寶聯通 天揚 亞電 昇益 鈺創 晶達 凱鈺 合正 世紀 德宏 金利 友銓 寬魚國際 寶聯通 立衛 合邦 昇益 慕康生醫 萬旭 凱鈺 達威 驊宏資 德宏 昇益 久正 寬魚國際 凱鈺 上揚 合邦 通泰 全譜 萬旭 三聯 易通展 驊宏資 合邦 元隆 久正 業強 沛亨 上揚 九豪 九暘 全譜 訊達 凱碩 易通展 撼訊 全達 元隆 順發 奧斯特 沛亨 亞銳士 福華 九暘 安碁 保銳 凱碩 合晶 常珵 全達 海韻電 立碁 奧斯特 晉泰 越峰 福華 上揚 士開 保銳 全譜 志嘉 常珵 松崗 富裔 立碁 易通展 燦星旅 越峰 元隆 富驛-KY 士開 迅德 劍湖山 志嘉 倉和 德記 富裔 光菱 泰偉 燦星旅 星雲 華義 富驛-KY 保銳 得利影 劍湖山 三圓 鼎創達 德記 士開 花王 泰偉 雙喜 邦泰 華義 力泰 得利影 理銘 時報 富裔 鼎創達 中連貨 花王 安心 邦泰 燦星旅 高野 老爺知 滿心 德記 誠品生活 泰偉 得利影 橘子 時報 耀億 旭然 鼎創達 捷必勝-KY 明揚 紅木-KY 霹靂 欣泰