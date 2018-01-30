◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月30日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23933 5027 476.09 0059 富邦金融 15079 4973 303.22 0058 富邦發達 7408 4196 176.55 0051 元大中型100 11081 9500 116.64 0055 元大MSCI金融 33445 37154 90.02 00704L 台新MSCI台灣正2 4280 4878 87.74 0054 元大台商50 9259 12124 76.37 00707R 元大S&P日圓反1 3953 5355 73.82 00657 國泰日經225 4394 6266 70.12 00702 國泰標普低波高息 8991 13188 68.18 0052 富邦科技 3772 6000 62.87 00714 群益道瓊美國地產 3481 5567 62.53 00691R 兆豐藍籌30反1 2809 4606 60.99 0053 元大電子 3857 6988 55.19 00635U 元大S&P黃金 25815 48014 53.77 00705R 台新MSCI台灣反1 3804 7315 52.00 00698L 元大美債7-10正2 2756 5649 48.79 00692 富邦公司治理 50884 114280 44.53 00699R 元大美債7-10反1 2395 5714 41.91 0061 元大寶滬深 173011 427116 40.51 00652 富邦印度 4064 10535 38.58 00633L 富邦上証正2 177152 519458 34.10 00667 元大韓國 1631 4929 33.09 00688L 國泰20年美債正2 1341 4115 32.59 008201 BP上證50 821 2749 29.87 00689R 國泰20年美債反1 1598 5389 29.65 006206 元大上證50 55672 199778 27.87 006207 FH滬深 43191 166392 25.96 00637L 元大滬深300正2 406650 1635606 24.86 00703 台新MSCI中國 5315 23550 22.57