新聞

◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月30日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23933      5027   476.09  
0059   富邦金融             15079      4973   303.22  
0058   富邦發達              7408      4196   176.55  
0051   元大中型100          11081      9500   116.64  
0055   元大MSCI金融         33445     37154    90.02  
00704L 台新MSCI台灣正2       4280      4878    87.74  
0054   元大台商50            9259     12124    76.37  
00707R 元大S&P日圓反1        3953      5355    73.82  
00657  國泰日經225           4394      6266    70.12  
00702  國泰標普低波高息      8991     13188    68.18  
0052   富邦科技              3772      6000    62.87  
00714  群益道瓊美國地產      3481      5567    62.53  
00691R 兆豐藍籌30反1         2809      4606    60.99  
0053   元大電子              3857      6988    55.19  
00635U 元大S&P黃金          25815     48014    53.77  
00705R 台新MSCI台灣反1       3804      7315    52.00  
00698L 元大美債7-10正2       2756      5649    48.79  
00692  富邦公司治理         50884    114280    44.53  
00699R 元大美債7-10反1       2395      5714    41.91  
0061   元大寶滬深          173011    427116    40.51  
00652  富邦印度              4064     10535    38.58  
00633L 富邦上証正2         177152    519458    34.10  
00667  元大韓國              1631      4929    33.09  
00688L 國泰20年美債正2       1341      4115    32.59  
008201 BP上證50               821      2749    29.87  
00689R 國泰20年美債反1       1598      5389    29.65  
006206 元大上證50           55672    199778    27.87  
006207 FH滬深               43191    166392    25.96  
00637L 元大滬深300正2      406650   1635606    24.86  
00703  台新MSCI中國          5315     23550    22.57
留言載入中...

相關新聞