萬達商業引入騰訊、京東等四家戰略投資者，不再進行房地產開發

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，全球最大商業地產公司 -- 萬達商業宣布引入騰訊控股 (0700.HK)、蘇寧(002024.SZ)、京東(美股代碼 JD) 和融創中國 (1918.HK) 等四家戰略投資者，共計吸收 340 億元人民幣 (下同) 資金。此外，萬達商業將更名為萬達商管集團，今後不再進行房地產開發。萬達商業母公司萬達集團週二發表聲明顯示，此次合作純粹從公司商業利益出發選擇合作夥伴，萬達仍然是萬達商業控股股東，並擁有線上線下融合發展的主導權和決策權，不會「選邊站隊」，也不會做傷害其他方利益的事。



萬達集團週一晚宣布，騰訊控股作為主發起方，聯合蘇寧、京東和融創中國共同戰略投資萬達商業，收購萬達商業香港 H 股退市時引入的投資人持有的約 14% 股份。這將是全球互聯網公司和實體商業巨頭之間最大的單筆戰略投資之一。



蘇寧和融創中國刊登的公告指出，兩家公司計畫分別投資 95 億元，收購萬達商業股東持有的 3.91% 股份，包括退市引入投資人所持股份。騰訊和京東尚未報露各自出資額。



萬達集團新聞稿提到，引入新戰略投資者後，萬達商業將更名為萬達商管集團，一至兩年內消化房地產業務，萬達商管今後不再進行房地產開發，成為純粹的商業管理運營企業，各方將推動萬達商管集團盡快上市。



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