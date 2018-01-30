【盈喜】中遠海發(02866-HK)料去年多賺2.5倍

中遠海發(02866-HK)公布，預計2017年止年度股東應佔淨利潤不低於13億元(人民幣.下同)，較2016年度增加不少於9.31億元，增幅252%。扣除非經常性損益的淨利潤不低於12.5億元，相對2016年度扣除非經常性損益的淨虧損約16.4億元。

公司指淨利潤大增有4點，第一為因2016年初國際航運市場仍處於深度調整中，公司2016年度集裝箱運輸營運板塊發生虧損，公司在2016年完成重大資產重組後，置出了集裝箱運輸板塊業務。第二為自2016年第四季度以來，受世界經濟及航運市場有所回暖影響，集裝箱租賃和集裝箱製造市場逐步復蘇，對本公司所屬的集裝箱租賃和集裝箱製造板塊利潤產生積極影響。第三為隨著公司租賃業務及投資業務規模逐步擴大，公司整體盈利能力持續提升。

最後，截至2017年12月31日止年度本公司非經常性損益大幅減少，主要由於在截至2016年12月31日止年度本公司大部分投資標的投資收益由於交割時點等因素歸類為非經常性損益。

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