對沖基金巨頭Bill Ackman入股耐克 大賺36%

著名運動服裝品牌耐克公司股價持續上漲，也吸引了對沖基金巨頭的關註。

據彭博，對沖基金巨頭Bill Ackman旗下的資產管理公司潘興廣場（Pershing Square）近日入股運動服裝巨頭耐克公司。

據知情人士透露，這次Bill Ackman入股是長期持有（又稱為被動投資，目的是為了避免經常交易帶來的費用對業績產生拖累，從而實現長期收益最大化的投資策略），與Ackman之前的主動投資（activist）有所差異。

自去年10月以來，耐克的股價的股價累計上漲36%，截至周四，股價為67.71美元。市值達到1104億美元的歷史高點。

據華爾街日報，著名對沖基金經理Ackman表示，從10月開始Bill Ackman就入股耐克，因為他對耐克的長期增長趨勢看好，但沒有透露持股比例。Ackman表示，耐克公司正處在正確的軌道上，不打算對這家運動品牌巨頭實施變革。

面對傳統競爭對手阿迪達斯、彪馬和其它新崛起的運動服品牌時，耐克在經營策略上的調整無疑是其股價上漲的重要原因。

首先，耐克開始大力發展線上銷售。曾長期抗拒將產品放在亞馬遜網上售賣的耐克，將自己的商品也放上了亞馬遜直接售賣，以應對電商網站上第三方賣家的競爭。

另外，去年10月耐克在分銷模式上也有了改變，將零售渠道大幅收窄，從在此前的三萬家零售合作商中精選出40家，進行集中合作。

耐克CEO帕克表示，依然維持2020年年營收達到500億美元的目標不變。此前，華爾街分析師曾預計2020年營收僅為410億美元。

截至2017年11月30日，耐克2018財年第二季財報顯示，集團營收同比增長4.5%，達到85.5億美元，超出預期1.5億美元，歐洲、中東、非洲、大中華和拉美地區成為增長最大動力。

不過，由於毛利率下滑至43%，且銷售和管理費用同比增長10%，使得耐克2018第二季的凈利潤同比下滑9%，至7.67億美元。

在經歷了投資制藥廠Valeant後，Bill Ackman旗下的潘興廣場遭遇滑鐵盧，巨虧40億美元，使得該基金過去三年沒有盈利，目前其資產總額較2015年的頂峰縮水了一半以上，公司也因此而裁員10人。持股耐克後，已賺取36%的利潤或許是該對沖基金的轉機。



本文來自華爾街見聞（微信ID：wallstreetcn），編輯劉鑌練

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