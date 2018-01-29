◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月29日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 群益臺灣加權反1 富邦H股正2 富邦科技 本盟 昶和 大飲 味全 富邦NASDAQ反1 元大台商50 日馳 大統染 大統益 宏洲 正道 富邦摩台 大同 海悅 天仁 嘉裕 友旺 富邦發達 信昌化 銘旺科 昶和 東華 同開 富邦金融 世紀鋼 卓越 大統染 大東 悠克 永豐臺灣加權 國巨 統領 程泰 立益 國泰日經225 智寶 氣立 佳和 元大日經225 技嘉 永記 昶和 元大美債7-10反1 隴華 展宇 三洋紡 富邦歐洲 銘旺科 華廣 瑞利 FH彭博高收益債 大毅 海悅 樂士 FH彭博新興債 強茂 燿華 正峰新 味全 禾伸堂 拓凱 億泰 宏洲 創意 傳奇 毛寶 嘉裕 聯穎 東科-KY 燁興 東華 達邁 亞弘電 中鴻 大東 達興材料 陞泰 聚亨 立益 達運 華友聯 千興 佳和 捷泰 潤弘 威致 昶和 易華電 遠雄來 首利 三洋紡 杜康-DR 夏都 麗正 瑞利 陽光能源-DR 新天地 東訊 樂士 全宇生技-KY 欣欣 華泰 正峰新 統領 茂矽 億泰 客思達-KY 錸德 毛寶 阿瘦 廷鑫 燁興 晨訊科-DR 倫飛 中鴻 一零四 威盛 聚亨 欣天然 銘旺科 千興 新海 統懋 威致 欣高 翔耀 首利 台數科 太空梭 麗正 南六 新利虹 東訊 基勝-KY 華映 華泰 威宏-KY 吉祥全 茂矽 波力-KY 憶聲 錸德 吉源-KY 科風 廷鑫 建碁 倫飛 和鑫 威盛 力特 銘旺科 喬鼎 統懋 正達 翔耀 晟鈦 太空梭 弘憶股 新利虹 新世紀 華映 誠創 吉祥全 嘉威 憶聲 力銘 科風 亞太電 建碁 達能 和鑫 清惠 力特 慧友 喬鼎 捷泰 正達 互億 晟鈦 天瀚 弘憶股 迅杰 新世紀 華上 誠創 元晶 嘉威 華冠 力銘 裕豐 亞太電 寶徠 達能 日勝生 清惠 台船 慧友 東森 嘉聯益 台南-KY 捷泰 康師傅-DR 互億 聖馬丁-DR 天瀚 神州-DR 迅杰 耀傑-DR 華上 同方友友-DR 元晶 晨訊科-DR 華冠 友佳-DR 裕豐 陽光能源-DR 寶徠 精熙-DR 日勝生 中福 台船 雷虎 東森 中視 台南-KY 秋雨 康師傅-DR 慶豐富 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富