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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月29日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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群益臺灣加權反1 富邦H股正2 富邦科技          本盟              昶和     大飲                
味全     富邦NASDAQ反1 元大台商50          日馳              大統染   大統益              
宏洲     正道     富邦摩台          大同              海悅     天仁                
嘉裕     友旺     富邦發達          信昌化            銘旺科   昶和                
東華     同開     富邦金融          世紀鋼            卓越     大統染              
大東     悠克     永豐臺灣加權          國巨              統領     程泰                
立益              國泰日經225          智寶                       氣立                
佳和              元大日經225          技嘉                       永記                
昶和              元大美債7-10反1          隴華                       展宇                
三洋紡            富邦歐洲          銘旺科                     華廣                
瑞利              FH彭博高收益債          大毅                       海悅                
樂士              FH彭博新興債          強茂                       燿華                
正峰新            味全              禾伸堂                     拓凱                
億泰              宏洲              創意                       傳奇                
毛寶              嘉裕              聯穎                       東科-KY             
燁興              東華              達邁                       亞弘電              
中鴻              大東              達興材料                   陞泰                
聚亨              立益              達運                       華友聯              
千興              佳和              捷泰                       潤弘                
威致              昶和              易華電                     遠雄來              
首利              三洋紡            杜康-DR                    夏都                
麗正              瑞利              陽光能源-DR                   新天地              
東訊              樂士              全宇生技-KY                   欣欣                
華泰              正峰新                                       統領                
茂矽              億泰                                         客思達-KY            
錸德              毛寶                                         阿瘦                
廷鑫              燁興                                         晨訊科-DR            
倫飛              中鴻                                         一零四              
威盛              聚亨                                         欣天然              
銘旺科            千興                                         新海                
統懋              威致                                         欣高                
翔耀              首利                                         台數科              
太空梭            麗正                                         南六                
新利虹            東訊                                         基勝-KY             
華映              華泰                                         威宏-KY             
吉祥全            茂矽                                         波力-KY             
憶聲              錸德                                         吉源-KY             
科風              廷鑫                                                             
建碁              倫飛                                                             
和鑫              威盛                                                             
力特              銘旺科                                                           
喬鼎              統懋                                                             
正達              翔耀                                                             
晟鈦              太空梭                                                           
弘憶股            新利虹                                                           
新世紀            華映                                                             
誠創              吉祥全                                                           
嘉威              憶聲                                                             
力銘              科風                                                             
亞太電            建碁                                                             
達能              和鑫                                                             
清惠              力特                                                             
慧友              喬鼎                                                             
捷泰              正達                                                             
互億              晟鈦                                                             
天瀚              弘憶股                                                           
迅杰              新世紀                                                           
華上              誠創                                                             
元晶              嘉威                                                             
華冠              力銘                                                             
裕豐              亞太電                                                           
寶徠              達能                                                             
日勝生            清惠                                                             
台船              慧友                                                             
東森              嘉聯益                                                           
台南-KY           捷泰                                                             
康師傅-DR          互億                                                             
聖馬丁-DR          天瀚                                                             
神州-DR           迅杰                                                             
耀傑-DR           華上                                                             
同方友友-DR          元晶                                                             
晨訊科-DR          華冠                                                             
友佳-DR           裕豐                                                             
陽光能源-DR          寶徠                                                             
精熙-DR           日勝生                                                           
中福              台船                                                             
雷虎              東森                                                             
中視              台南-KY                                                          
秋雨              康師傅-DR                                                         
慶豐富            聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富
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