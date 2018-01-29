悉尼房價領跌澳大利亞樓市 今後5年或跌15%甚至更多

核心邏輯公司房地産數據顯示，澳大利亞悉尼房價跌幅持續超過澳大利亞樓市平均跌幅。

澳大利亞聯合新聞社29日援引核心邏輯公司的數據報道，悉尼房價上周下跌0.2%，而澳大利亞全國房價同期平均跌幅為0.1%。

澳大利亞五座主要城市中，除悉尼外，墨爾本、阿德萊德、珀斯的房價上周下跌0.1%，布裡斯班的房價保持不變。

過去1個月，澳大利亞房價平均跌幅為0.4%，悉尼房價下跌0.7%。

放眼過去12個月，悉尼房價上漲1.4%，墨爾本房價上漲8.1%，布裡斯班房價上漲2.2%，阿德萊德房價上漲2.5%，珀斯房價下跌2.6%。

美國摩根大通銀行分析澳大利亞主要城市的房價和家庭收入比(PTI)後，發現悉尼和墨爾本的這一指标在過去數年間的上升速度超過其他大城市。摩根大通銀行分析的是房價中值和家庭收入中值比。

悉尼的PTI現在是9.5，在過去5年間上漲39%。墨爾本的PTI為8.7，同期上漲30%。與之對比，其他大城市的PTI整體平穩，個别下跌。

摩根大通銀行分析師亨利·聖約翰說，鑒于曆史水平以及對比其他國家的PTI，澳大利亞一些城市的PTI水平是引發擔憂的原因之一。

另外，澳大利亞一些樓市的房屋售價和租金比同樣漲幅突出，尤其是悉尼和澳大利亞。

聖約翰說，盡管分析師尚不确定澳大利亞樓市是否存在泡沫，以及泡沫是否會破裂，但多項指标顯示，今後5年熱點樓市房價可能下跌15%甚至更多。

據摩根大通銀行的模型，房價下跌風險最大的城市是墨爾本，其次是悉尼。

聖約翰說：“悉尼和墨爾本房價表現出的向下修正風險明顯高于其他大城市的樓市，分别為18%和19%。”

來源：新華社

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