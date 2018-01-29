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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月29日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23932      5027   476.07  
0059   富邦金融             15080      4973   303.24  
0058   富邦發達              7408      4196   176.55  
0051   元大中型100          11080      9500   116.63  
0055   元大MSCI金融         33390     37154    89.87  
00704L 台新MSCI台灣正2       4280      4878    87.74  
0054   元大台商50            9259     12124    76.37  
00707R 元大S&P日圓反1        3953      5355    73.82  
00657  國泰日經225           4406      6266    70.32  
00702  國泰標普低波高息      9044     13188    68.58  
0052   富邦科技              3770      6000    62.83  
00714  群益道瓊美國地產      3474      5567    62.40  
00691R 兆豐藍籌30反1         2814      4606    61.09  
0053   元大電子              3859      6988    55.22  
00635U 元大S&P黃金          25587     48514    52.74  
00705R 台新MSCI台灣反1       3804      7315    52.00  
00698L 元大美債7-10正2       2756      5649    48.79  
00692  富邦公司治理         51039    114280    44.66  
00699R 元大美債7-10反1       2395      5714    41.91  
0061   元大寶滬深          171381    428116    40.03  
00652  富邦印度              4076     11035    36.94  
00633L 富邦上証正2         178697    519458    34.40  
00667  元大韓國              1622      4929    32.91  
00688L 國泰20年美債正2       1341      4115    32.59  
008201 BP上證50               815      2749    29.65  
00689R 國泰20年美債反1       1597      5389    29.63  
006206 元大上證50           55754    200278    27.84  
00637L 元大滬深300正2      425430   1635606    26.01  
006207 FH滬深               42139    166392    25.33  
00703  台新MSCI中國          5068     23550    21.52
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