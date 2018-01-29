2017年12月末中國原油庫存環比增長3.24%

新華社1月29日消息，新華社石油價格系統29日發布的中國石油庫存數據顯示，2017年12月末中國原油庫存(不含儲備庫存)環比增長3.24%，汽柴煤油庫存環比增長9.10%。其中，汽油、柴油庫存環比均增長，且柴油庫存增幅較大，煤油庫存環比微降。

原油方面，2017年12月中國原油産量環比增加，但淨進口量明顯下降，原油加工量環比亦下降。綜合來看，2017年12月監測範圍内原油商業庫存環比增長。

汽柴煤油方面，從供應來看，2017年12月汽油、煤油産量環比下降，而柴油産量微增。當月汽油淨出口量環比大幅增長18%，而柴油淨出口量環比下降1.7%。從需求情況來看，汽油方面，氣溫降低，居民駕車出行減少，汽油需求清淡。柴油方面，2017年12月份，國内尤其是北方地區受低溫的影響，工程、基建等戶外作業減少;此外，因環境治理，多行業在供暖季實行限産，柴油需求降至低位。綜合來看，監測範圍内汽油、柴油庫存環比均增長，且柴油庫存環比增幅較大。

中國石油庫存數據是新華社石油價格系統自主研發的石油系列數據産品之一，是利用新華社遍布國内的信息采集網絡進行采集，結合對相關專家的調查，綜合考慮價格、季節、定價機制等因素後，由石油專家顧問團隊評估的結果。中國石油庫存數據每月中下旬通過新華社石油價格系統對外發布。

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