證監會：密切關注借勢炒作高價股等突出問題

針對近期市場概念炒作和市場操縱露頭情況，證監會新聞發言人高莉26日就防範市場風險、嚴厲打擊操縱市場、維護市場秩序答記者問時表示，證監會已關注到相關報道。根據市場監控系統報告，近期，部分板塊、一些個股異常交易特征明顯，股價呈現快速上漲態勢，涉嫌存在操縱市場等違法行為，嚴重擾亂市場秩序，可能積聚市場風險。對此，證監會稽查部門高度重視，已經密切關註借勢炒作高價股、概念股、熱點股等突出問題，對於存在涉嫌操縱市場行為的，執法部門將堅決出“重拳”打擊。

高莉說，2017年，證監會立案調查38起市場操縱案件，專門針對惡性操縱市場行為集中部署了專項執法行動，工作取得積極進展。前期，證監會已對馬永威操縱“福達股份”案、廖國沛操縱“桐君閣”等15只股票價格案等多起案件作出嚴肅處理。近日，證監會又對某公司涉嫌操縱“張家港行”“江陰銀行”“和勝股份”3只次新股違法案，相關主體涉嫌濫用信息優勢合謀操縱“大連電瓷”違法案等多起惡性案件作出處罰事先告知，後續將依法嚴肅處理。近期，相關主體涉嫌操縱“柘中股份”等17只股票、涉案金額合計高達65億元的一批重大案件已陸續進入處罰審理環節，相關主體涉嫌操縱數十只股票價格的多起典型案件正在依法展開調查。

高莉表示，下一步，證監會將按照黨中央國務院關於資本市場健康發展的決策部署，始終保持對操縱行為等各類違法行為的高壓態勢，堅決查處肆意妄為、逃避監管、影響惡劣的機構和個人，堅決打好防範化解市場風險的攻堅戰，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。證監會也提醒廣大投資者切勿跟風炒作，堅持價值投資，免受不法行為侵害。

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