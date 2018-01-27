銀監會：嚴控個人貸款 違規流入股市和房市

1月25日至26日，中國銀監會召開2018年全國銀行業監督管理工作會議，銀監會黨委書記、主席郭樹清出席會議並講話。會議指出，我國銀行業風險總體可控，但形勢依然嚴峻覆雜，面臨若幹重大挑戰。銀行業和監管部門務必保持清醒頭腦，絕不能盲目樂觀，務必充分認識當前銀行業風險和挑戰的嚴峻性、覆雜性與長期性，務必做到心中有數、手中有方，務必嚴格監管、精於監管，堅決剎住亂象，堅決治愈沈屙。

會議強調，2018年，要按照黨的十九大和中央經濟工作會議部署，打好防範化解金融風險攻堅戰，使宏觀杠桿率得到有效控制，金融結構適應性提高，金融服務實體經濟能力明顯增強，硬性約束制度建設全面加強，系統性風險得到有效防控。並為此具體提出十點要求。

一是著力降低企業負債率，推動企業結構調整和兼並重組，嚴格控制對高負債率企業融資，建立聯合授信和債權人委員會兩項機制，加快不良貸款處置速度。二是努力抑制居民杠桿率，重點是控制居民杠桿率的過快增長，打擊挪用消費貸款、違規透支信用卡等行為，嚴控個人貸款違規流入股市和房市。三是繼續壓縮同業投資，將特定目的載體投資作為監管檢查重點，對委外機構實行名單制管理。四是嚴格規範交叉金融產品，推動銀行及早開始理財業務轉型，逐步壓縮銀信類通道業務，嚴格執行新近發布的委托貸款管理辦法。五是大力整治違法違規業務，進一步深化整治銀行業市場亂象。六是嚴厲打擊非法金融活動，做好非法集資案件處置協調，推動盡快出台處置非法集資條例。七是清理規範金融控股集團，推動加快出台金融控股公司監管辦法。八是有序處置高風險機構，實行名單制管理，制定並有效實施風險壓降規劃和應急預案，多管齊下有效化解個案風險。九是繼續遏制房地產泡沫化，嚴肅查處各類違規房地產融資行為。十是主動配合地方政府整頓隱性債務。

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