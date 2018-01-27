李氏大藥廠(00950-HK)無針無痛粉末注射系統擬年底提交上市申請

李氏大藥廠(00950-HK)就有關無針經皮注射給藥系統產品引進和研發的最新情況作出自願性公布，集團旗下聯營公司普樂藥業獲美國食品和藥物管理局(FDA)批准生產及已獲得香港衛生署批准及簽發產品註冊證，用於皮膚表層的醯胺局部麻醉劑的鹽酸利多卡因粉末無針經皮注射給藥系統(商品名：Zingo®)，於2017年12月正式獲得中國家食品藥監督管理總局的臨床批准。

集團2016年11月遞交申請，並於2017年3月獲中國藥監局批准優先審核Zingo®用於兒童使用無針局部鎮痛的臨床試驗申請。

集團已於2017年12月啟動了本項臨床研究，預計2018年10月完成臨床研究，12月提交上市申請。集團同時正在廣州市南沙區生產基地擬新建專用生產車間，將本產品的生產技術轉移到國內，實現本地化和國產化，使得未來中國更多兒童可以使用本產品。

Zingo®為FDA批准的首只無針、無痛的粉末注射系統，提供注射後1–3分鐘即見效的局部鎮痛；是用於靜脈穿刺及靜脈插管前局部鎮痛之混合藥劑，適用於3歲及以上小孩以及成人。Zingo®產品安全性和療效確切，無全身暴露。臨床試驗已證明，使用 Zingo®無針注射的鎮痛效果和使用麻醉劑相比具有資料上的明顯差別。

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