酷派集團(02369-HK)的六項法律訴訟

酷派集團(02369-HK)公布，公司附屬公司宇龍計算机通信科技(深圳)通知，原告近日就與小米通訊技術(被告一)、小米科技有限責任公司(被告二)、深圳市通天達通訊電子(被告三)以及小米之家商業深圳第一分公司(被告四)(合稱被告)之間的發明專利權糾紛，向廣東省深圳市中級人民法院提起訴訟，並於2018年1月26日收到共計六件案件的《受理案件通知書》(案號分別為：(2018)粵民03民初390號、(2018)粵民03民初391號、(2018)粵民03民初392號、(2018)粵民03民初393號、(2018)粵民03民初394號以及(2018)粵民03民初395號)(合稱案件)。

根據民事起訴狀，原告訴稱被告生產、許諾銷售、銷售侵權產品等行為侵害原告三項發明專利權：(1)專利號為ZL200610034034.8名稱為「移動通信終端的協同方法及其界面系統」的發明專利權；(2)專利號為ZL201210250264.3名稱為「終端和應用程序的新事件的處理方法」的發明專利權；及(3)專利號為ZL201210064396.7名稱為「終端和應用圖標的管理方法」的發明專利權，給原告造成了嚴重的經濟損失。為此，原告特訴至法院，請求法院依法支持原告下述訴訟請求，以維護原告

的合法權益：

1.判令被告立即停止生產、許諾銷售或銷售涉嫌侵害原告發明專利權的行為。

2.判令被告一、被告二和被告四連帶賠償原告因專利侵權行為所遭受的經濟損失，以對被告侵權所得利潤進行審計的結果為準。

3.判令被告連帶承擔原告為制止發明專利侵權行為所支付的律師費、公證費等合理費用。

4.判令被告連帶承擔案件全部訴訟費用。

截至本公告日，案件均已受理，尚未開庭審理。公司將在適當時候及時作出進一步公佈以向公司股東告知有關進展。

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