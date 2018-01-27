天鴿互動(01980-HK)2億購同步視頻修圖功能平台業務

天鴿互動(01980-HK)公布，公司透過合約安排控制的公司金華玖玖信息技術的全資附屬公司集團中國營運實體的附屬公司金華察端投資管理作為買方向賣方購入上海本趣網絡科技66.4%股權，總代價為逾2億元人民幣，代價須通過買方向第一賣方現金支付約6476萬元人民幣及促使公司向創辦人全資擁有的實體配發及發行合共約1323.7萬股代價股份，以及向第二賣方現金支付7308萬元人民幣的方式償付。

天鴿互動將以每股7.1元發行上述約1323.7萬股，較昨日收市價折讓17.18%；新股佔已擴大後股本1.03%。

第一賣方為臨漳縣刻金企業管理諮詢中心；第二賣方為上海本趣網絡科技，臨漳縣刻金企業管理諮詢中心、上海本趣網絡科技，創辦人及自然人股東吳昊、周力及陳昊。

上海本趣網絡科技在中國開發及經營領先的移動照片及視頻應用無他App，此應用採用人工智能技術。上海本趣網絡科技亦為用戶提供具備過濾及調色等同步視頻修圖功能的平台。公司認為上海本趣網絡科技業務及集團業務預期將會帶來理想的協同效應。

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