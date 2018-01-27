中銀監：今年堅決防止系統性金融風險

中國銀監會表示，中國銀行業風險總體可控，但形勢依然嚴峻複雜，今年要推動銀行業由高速增長向高質量發展轉變，堅決防止發生系統性金融風險，着力降低企業負債率，嚴格控制對高負債率企業融資，加快不良貸款處置速度。

銀監會稱，2018年，中國銀監會將推動企業結構調整和兼併重組，努力抑制居民槓桿率，重點是控制居民槓桿率的過快增長，打擊挪用消費貸款、違規透支信用卡等行為，嚴控個人貸款違規流入股市和房市。

銀監會稱，今年要繼續壓縮同業投資，嚴格規範交叉金融產品，推動銀行及早開始理財業務轉型，逐步壓縮銀信類通道業務，嚴格執行新近發布的委託貸款管理辦法。

銀監會提出，今年要大力整治違法違規業務，進一步深化整治銀行業市場亂象；嚴厲打擊非法金融活動，做好非法集資案件處置協調，推動盡快出台處置非法集資條例。

還要有序處置高風險機構，實行名單制管理，制定並有效實施風險壓降規劃和應急預案，多管齊下有效化解個案風險；繼續遏制房地產泡沫化，嚴肅查處各類違規房地產融資行為，並主動配合地方政府整頓隱性債務。

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