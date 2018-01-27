界面：樂視體育重組方案被卡 CEO雷振劍或將離職

樂視體育重組進程艱難。

1月26日，界面新聞記者獨家獲悉，樂視體育內部已經提出多個重組方案，但是都難以推進，目前完全陷入僵局。

根據界面新聞從爆料人處獲得的微信聊天對話顯示，樂視體育CEO雷振劍稱已經有大佬想接盤，但由於樂視體育內部股東眾多結構覆雜，訴求不一、統一意見很難。而雷振劍本人也透露出離職意向。

爆料人指出，接盤方在行業裏非常有名，但並未透露是互聯網公司還是傳統體育公司。

據另一位接近樂視體育的消息源稱，原上海五星體育主持人、上海帕派體育CEO周亮已經加盟樂視體育，新的接盤方可能是周亮牽頭引入的。

根據雷振劍的描述，他在樂視體育中一分錢股份也沒有，所有解決方案也都被股東打回去。他個人已經私自拿出1000萬給公司員工發工資。

如果該重組方案再無法達成，雷振劍已經萌生去意。

017年5月，樂視體育宣布獲得中意寧波生態園領投的25億元人民幣投資。但據界面新聞記者核實的消息，該筆融資因為樂視整體的危機並未到樂視體育賬面上。

樂視體育B輪融資70億、B+輪融資25億，整體估值達到205億。當時B輪價格高，樂視體育因為屬於比較搶手的資產標的，有超過30家機構爭搶參投。

根據天眼查的數據，樂視體育的股東信息一共超過47條，而且股權非常分散。除了占股30.66%的樂樂互動，6.47%的樂視網之外，其余都是持股5%左右，還有大量持股1%以下的小股東。

如果樂視體育重組、涉及增資擴股，必然會涉及原有股東利益。這也是樂視體育內部股東大會難以達成一致的根本原因。

“之前提的方案都被股東斃了。B輪進去價格很高，股東也是LP的心。B輪價格很高，重組價格要低於入股價格，所以就很難通過。”爆料人告訴界面新聞。

按照該人士的透露，之前樂視體育也有多輪重組方案，但都因股東不作為、很難達成共識被打回。

樂視體育重組步步維艱。2017年9月，根據《財新》消息，樂視體育B輪融資一半被樂視控股挪用於其他業務。賈躍亭曾經出售樂視體育股權還債。

樂視體育也不受孫宏斌待見。孫曾說過，“中超去年（投入）13.5億一共收了五千萬，虧了13個億，這就是神經病。”樂視體育還有許多外債，包括拖欠供應商的欠款、版權費等。

內憂外患下，樂視體育高層也一直動蕩。2017年5月，樂視體育就成為高管離職的重災區。如果雷振劍再離職，樂視體育留下的爛攤子將更加難以收場。

截至記者發稿，雷振劍並未對此事做出回覆。

本文作者王付嬌，來自界面新聞，原標題《【獨家】樂視體育重組方案被卡 CEO雷振劍或將離職》，授權華爾街見聞發表。

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