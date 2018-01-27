證監會：編造傳播虛假信息應予嚴懲

證監會在周五舉行的例行發布會中，發布四項內容：一是證監會通報證券行業“自查自糾、規整規範”專項活動現場檢查情況，二是證監會通報2017年專項執法行動工作進展，三是證監會嚴厲處罰一起編造傳播虛假信息行為，四是證監會對5宗案件作出行政處罰。

此外，證監會還就媒體相關提問做出回答。

證監會對多家證券公司采取監管措施

證監會在通報“自查自糾、規整規範”專項活動現場檢查結果時表示，投行類業務無論在內部控制健全程度還是項目執業質量上均有所提升，整體趨好。另一方面，部分檢查對象仍暴露出違規問題，涉及合規風控未全面有效覆蓋、內部控制未有效執行、盡職調查不充分、信息披露有失準確完整以及後續管理未盡責等方面。

證監會還對西南證券采取公開譴責並責令改正的監督管理措施，對國海、中金、華林等3家證券公司分別采取責令限期改正、增加內部合規檢查次數，並提交合規檢查報告的監督管理措施。對國金、天風等2家證券公司分別采取出具警示函的監督管理措施。

去年專項執法行動涉54起案件

2017年，證監會發起四個批次專項執法行動，供涉及54起典型案件，直指財務造假、炒作次新股、利用高送轉等違規交易和私募領域違法違規等四大市場亂象。重點打擊了雅百特跨境造假，山東墨龍業績變臉等違規行為。

證監會表示，專項執法行動集中整治上市公司違法違規，查處的3家上市公司造假金額等億元以上，堅決打擊可能積聚市場風險的惡性操縱行為，9起案件涉案金額超20億，嚴厲查處典型案件和市場關註的熱點案件，涉案金額達10億。重點凈化特定領域違法多發的不良市場生態，4家證券服務機構涉嫌未勤勉盡責。

嚴厲查處編造傳播虛假信息行為

在今天的發布會中，證監會還通報了對曹磊編造傳播虛假信息行為作出行政處罰，責令其改正，並處以20萬元的頂格罰款。

證監會表示，資本市場是基於信息定價的市場，信息傳播的真實、準確、完整是市場健康、穩定、有效運行的重要基礎，信息傳播秩序也是市場秩序的重要內容。曹磊作為傳播媒介從業人員，運營擁有眾多用戶的微信公眾號，本應嚴守法律底線，恪守行業規則和職業道德，承擔應盡的社會責任，向網絡受眾提供真實信息，但其漠視法律，編造傳播虛假信息，誤導社會公眾，依法應予嚴懲。

對五宗案件作出行政處罰

發布會上證監會通報，對5宗案件做出行政處罰，包括1宗信披違法違規案，1宗內幕交易案，1宗限制期內交易股票案，2宗證券從業人員違法買賣股票案，涉及華宏醫藥等公司和太平洋證券等機構。

證監會表示，上述行為違反了證券期貨法律法規，破壞了市場秩序，必須堅決予以打擊。我會將持續對各類違法違規行為保持高壓態勢，切實擔當好依法全面從嚴打擊證券期貨違法活動、維護市場健康穩定發展、執行國家法律的神聖使命。

嚴厲打擊操縱市場，維護市場秩序

發布會過程中，當記者問道打擊市場操縱行為時，證監會發言人高莉表示，證監會稽查部門高度重視近期部分板塊、個股異常交易特征明顯，已經密切關註借勢炒作高價股、概念股、熱點股等突出問題，對於存在涉嫌操縱市場行為的，執法部門將堅決出“重拳”打擊。

2017年，證監會立案調查38起市場操縱案件，已對馬永威操縱“福達股份”案、廖國沛操縱“桐君閣”等15只股票價格案等多起案件作出嚴肅處理。近日，我會又對某公司涉嫌操縱“張家港行”、“江陰銀行”、“和勝股份”3只次新股違法案，相關主體將依法嚴肅處理。

高莉表示，經過持續嚴厲打擊市場操縱違法行為，維護了公開公平公正的市場秩序，促進了市場回歸價值投資理念。

本文來自華爾街見聞，編輯劉鑌練。

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