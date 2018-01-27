逾十年首次！“中概股指數”創下歷史新高

摘要：隨著近期人民幣的匯率走強，紐約銀行梅隆中國ADR指數創下歷史新高。該指數今日達到696.45，超過2007年10月31日創下的前高點。今日，中概股表現亮眼，阿裏巴巴、京東、微博、新浪均創下歷史新高。

隨著人民幣的匯率走強，紐約銀行梅隆中國ADR指數創下歷史新高。該指數今日達到696.45，超過2007年10月31日創下的前高點。該指數主要追蹤在美上市中概股。

在美元繼續下行的背景下，人民幣“被動升值”漲勢不減，在岸、離岸人民幣兌美元匯率本周均創下27個月新高。

繼昨天大漲500點之後，今天在岸人民幣連破四大關口。

今早在岸人民幣兌美元再破6.36關口之後，緊接著就突破了6.35、6.34、6.33關口。下午在岸人民幣繼續上漲，一鼓作氣突破了6.32關口。兩天已經上漲900點左右。離岸人民幣也處於持續上漲的趨勢中。

美元指數今日失守89關口，美國財長姆努欽支持美元貶值的表態和市場對美國對華貿易政策前景的擔憂成為近期美元承壓的主要來源。

本周，姆努欽公開“歡迎”美元貶值之後，美國商務部長羅斯的講話也未能挽救美元，反而他在中國問題上的表態還促使美元指數進一步下跌。中國商務部新聞發布會時對美國貿易政策的抨擊成了美元指數再度下挫的觸發理由。

而中概股也集體上漲。阿裏巴巴、京東、微博、新浪均創下歷史新高。

周五，阿裏巴巴股價上漲3.47%，至205.22美元，創歷史最高股價。分析師認為下周四該公司公布財報之後，股價還會繼續上漲。阿裏巴巴目前正在與美國食品巨頭Kroger商量結盟一事。《紐約郵報》將這兩家公司的潛在結盟比作亞馬遜與有機食品巨頭Whole Foods的聯姻，會帶來巨大的沖擊力。

京東收漲6.59%，刷新收盤紀錄高位至50.50美元，市值674.7億美元，微博收漲4.31%，刷新收盤紀錄高位至109.00美元。新浪收漲3.14%，創收盤紀錄新高，百度收漲2.4%，網易收漲1.92%。

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