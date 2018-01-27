史上首次！阿里巴巴股價突破200美元

周五，阿里巴巴股價上漲3.47%，至205.22美元，創歷史最高股價。

分析師認為下周四該公司公布財報之後，股價還會繼續上漲。

阿里巴巴目前正在與美國食品巨頭Kroger商量結盟一事。《紐約郵報》將這兩家公司的潛在結盟比作亞馬遜與有機食品巨頭Whole Foods的聯姻，會帶來巨大的沖擊力。

《紐約郵報》在周三的一篇報道中稱，若這兩家公司聯手，其沖擊力度堪比亞馬遜公司與Whole Foods Market的聯姻。

根據這篇報道，去年12月份阿里巴巴管理人士曾與Kroger中國代表會面；阿里巴巴線下雜貨店的運營技術與亞馬遜旗下Amazon Go非常相似。

阿里巴巴發言人向《紐約郵報》表示，阿里巴巴每天都會與全球範圍內數百家企業就擴展商業合作及幫助它們拓展中國市場進行對話，這其中就包括與Kroger的接觸。

摩根士丹利在周五的一份報告中稱，如果阿里巴巴與Kroger達成合作，那麽這個聯盟在全球的市場覆蓋面和重要性可以與沃爾瑪相提並論。

摩根士丹利指出，這種合作關系將成為阿里巴巴在線購物平台業務的自然延伸，為其全面整合在線、線下和物流業務、落實新零售戰略提供動能。

本文來自華爾街見聞

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)