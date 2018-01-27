部分區域電煤供應告急 四大發電集團向發改委發“求助信”

臨近春節，正值迎峰度冬的關鍵時點，燃煤供暖需求有增無減，市場煤價高企，部分區域電煤供應告急。

截至1月18日，全國統調電廠庫存9924萬噸，已低於去年1月庫存241萬噸（去年1月底處於春節假期），到春節前庫存將下降至9000萬噸左右。

目前，五大發電集團在東北、京津唐、山東、安徽、內蒙、甘肅、貴州、新疆、兩湖一江、沿海等區域部分電廠庫存可用天數已經低於7天的警戒水平，尤其是東北、湖北、山東、安徽、甘肅、貴州等地區庫存快速下降，部分電廠庫存只可用2-3天，後續一些地區電煤庫存受春運高峰到來影響，或繼續惡化。

在這種情況下，四大發電集團近日聯名向發改委報發“求助信”，希望能夠從資源及運力兩方面得到協調與支持，以期緩解上述問題。

這份由中國華能集團有限公司、中國大唐集團有限公司、中國華電集團有限公司和國家電力投資集團有限公司提交的《關於當前電煤保供形勢嚴峻的緊急報告》（下稱，《緊急報告》）的落款日期為1月22日。

《緊急報告》稱，2017年以來，受需求超預期、產能置換落後、入崗汽車禁運、鐵路運力局部緊張等多重因素影響，煤炭供需持續緊平衡，市場煤價高企：目前環渤海港口5500大卡動力煤市場價格已上漲至740元/噸左右，比2017年年初水平上漲了130元/噸；而全年綜合煤價絕大部分時間位於600元／噸以上的紅色區域，CCI5500動力煤價格指數全年均值為624元／噸，同比上漲34%。

作為煤炭的下遊用戶，燃煤價格與火力發電企業的成本息息相關，其壓力不言自明。四大發電集團在《緊急報告》中直言，目前燃煤電廠面臨全國性大範圍保供風險；受煤價上漲影響，不少燃煤火電廠資金鏈已經斷裂，還有不少已經面臨銀行停貸、限貸、無錢買煤的困難局面，當前火電板塊已經陷入全面虧損狀態，五大發電集團煤電板塊虧損402億元，虧損面達60%左右。

另一部分壓力來自於物流成本，《緊急報告》指出，目前發電廠跨區調運采購成本中，物流成本占比約五成。隨著去產能的推進與先進產能的釋放，全國煤炭的生產重心越來越向“三西”地區集中區，煤炭采購平均運距增加，物流成本也隨之上漲。而1月14日、15日，哈爾濱、沈陽鐵路局分別上調煤炭運價，浮動比例約為10%，為已然如履薄冰的火力發電廠業績再添重負。

無獨有偶，1月25日，湖南省經信委在《關於做好當前迎峰度冬有序用電工作的緊急通知》中指出，在持續高消耗的情況下，電煤庫存迅速下降，截至1月25日，省網統調火電企業電煤庫存為235萬噸，同比減少47萬噸，加之惡劣天氣等因素，預計將會出現一定的電力供應缺口。

為保障電煤供應、緩解經營壓力，四大發電集團希望國家發改委能夠加強部際協調及地方政府協調，安排煤炭企業在春節前開足馬力生產保供應，同時建議繼續發揮進口煤的補充作用；懇請發改委盡快調控煤價，讓煤價回歸綠色區間，；希望協調鐵總公司盡早終止部分鐵路局的煤炭運費漲價行為。

“煤價上漲一方面源於短期需求強勁，其次在於供給方面未能馬上釋放產能，另外在運力方面也受到一定的影響。從目前的供需情況來看，產能足夠但轉換的產量不足。”華創證券能源電力分析師王秀強對第一財經表示。

值得註意的是，由原國電集團和神華集團合並的國家能源投資集團並未參與此次活動，其煤炭產量和火電裝機量分別可達4.8億噸和1.67億千瓦，如此體量均居五大發電之首，兩者重組也被認為是“煤電聯營”的範例。

“煤電一體化應該說是大趨勢，但不是解決煤電矛盾的核心方法。最核心的問題在於，電價是政府管制的，目前雖然一部分電量是市場化的，但是大多數還是政府定價的，因此煤價等成本的變化最終在電價方面體現出來，所以說煤電聯產只能解決一部分問題，但是不能解決產業鏈或行業的問題。”王秀強表示。

本文作者為高歌，來源於一財網，原文標題為《電煤保供形勢嚴峻，四大發電集團向發改委送緊急報告》

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)