銀監會再開罰單！12家銀行業金融機構被罰沒2.95億

監管高壓之下，又有銀行吃罰單了。

銀監會官網周六發公告稱，銀監會統籌協調相關銀監局依法查處了郵儲銀行甘肅武威文昌路支行違規票據案件，對涉及該案的12家銀行業金融機構共計罰沒2.95億元。

2016年12月末，郵儲銀行甘肅省分行對武威文昌路支行核查中發現，吉林蛟河農商行購買該支行理財的資金被挪用，由此暴露出該支行原行長以郵儲銀行武威市分行名義，違法違規套取票據資金的案件，涉案票據票面金額79億元，非法套取挪用理財資金30億元。

這是銀監會近期對外發布的第三張大額罰單，另外兩起數額更大的如下：

1，浦發銀行成都分行違規向1493個空殼企業授信775億元，四川銀監局依法對其罰款4.62億元。

2，對於廣發銀行違規擔保案件，銀監會對涉及該案的郵儲銀行、恒豐銀行等13家出資機構作出行政處罰，罰沒金額合計13.41億元人民幣，此前對廣發銀行單獨開出了7.2億元“天價罰單”。

近來銀監會的監管力度越發呈現雷霆之勢，在1月13日下發的關於進一步深化整治銀行業市場亂象的通知及答記者問中，銀監會明確表示，要突出“監管姓監”，將監管重心定位於防範和處置各類金融風險，而不是做大做強銀行業。

銀行業金融機構要將深化整治銀行業市場亂象作為一項常態化重點工作，邊查邊改、立查立改。各級監管機構要開展現場檢查和督導督查工作，對於違法違規行為依法進行問責處罰。

來源：華爾街見聞

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