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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月26日 交易日  
  
停止融資        融資分配      停止融券     融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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群益臺灣加權反1 富邦NASDAQ反1 富邦科技              本盟              昶和     大飲
味全            正道          元大台商50            日馳              大統染   大統益
宏洲            友旺          富邦摩台              大同              海悅     天仁
嘉裕            同開          富邦發達              信昌化            銘旺科   昶和
東華            悠克          富邦金融              世紀鋼            卓越     大統染
大東                          永豐臺灣加權          國巨              統領     程泰
立益                          國泰日經225           智寶                       氣立
佳和                          元大日經225           技嘉                       永記
昶和                          元大美債7-10反1       銘旺科                     展宇
三洋紡                        富邦歐洲              大毅                       華廣
瑞利                          FH彭博高收益債        強茂                       海悅
樂士                          FH彭博新興債          禾伸堂                     燿華
正峰新                        味全                  聯穎                       拓凱
億泰                          宏洲                  達邁                       傳奇
毛寶                          嘉裕                  達興材料                   東科-KY
燁興                          東華                  達運                       亞弘電
中鴻                          大東                  捷泰                       陞泰
聚亨                          立益                  易華電                     華友聯
千興                          佳和                  杜康-DR                    愛山林
威致                          昶和                  陽光能源-DR                潤弘
首利                          三洋紡                全宇生技-KY                遠雄來
麗正                          瑞利                                             夏都
東訊                          樂士                                             新天地
華泰                          正峰新                                           欣欣
茂矽                          億泰                                             統領
錸德                          毛寶                                             客思達-KY
廷鑫                          燁興                                             阿瘦
倫飛                          中鴻                                             晨訊科-DR
威盛                          聚亨                                             一零四
銘旺科                        千興                                             欣天然
統懋                          威致                                             新海
翔耀                          首利                                             欣高
太空梭                        麗正                                             全國
新利虹                        東訊                                             台數科
華映                          華泰                                             南六
吉祥全                        茂矽                                             基勝-KY
憶聲                          錸德                                             威宏-KY
科風                          廷鑫                                             波力-KY
建碁                          倫飛                                             吉源-KY
和鑫                          威盛
力特                          銘旺科
喬鼎                          統懋
正達                          翔耀
晟鈦                          太空梭
弘憶股                        新利虹
新世紀                        華映
誠創                          吉祥全
嘉威                          憶聲
力銘                          科風
亞太電                        建碁
達能                          和鑫
清惠                          力特
慧友                          喬鼎
捷泰                          正達
互億                          晟鈦
天瀚                          弘憶股
迅杰                          新世紀
華上                          誠創
元晶                          嘉威
華冠                          力銘
裕豐                          亞太電
寶徠                          達能
日勝生                        清惠
台船                          慧友
東森                          捷泰
台南-KY                       互億
康師傅-DR                     天瀚
聖馬丁-DR                     迅杰
神州-DR                       華上
耀傑-DR                       元晶
同方友友-DR                   華冠
晨訊科-DR                     裕豐
友佳-DR                       寶徠
陽光能源-DR                   日勝生
精熙-DR                       台船
中福                          東森
雷虎                          台南-KY
中視                          康師傅-DR
秋雨                          聖馬丁-DR
慶豐富                        神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              雷虎
                              新海
                              中視
                              秋雨
                              慶豐富
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