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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月26日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23936      5027   476.15  
0059   富邦金融             15081      4973   303.26  
0058   富邦發達              7410      4196   176.60  
0051   元大中型100          11070      9500   116.53  
0055   元大MSCI金融         33381     37654    88.65  
00704L 台新MSCI台灣正2       4277      4878    87.68  
0054   元大台商50            9257     12124    76.35  
00707R 元大S&P日圓反1        3953      5355    73.82  
00657  國泰日經225           4473      6266    71.39  
00702  國泰標普低波高息      9031     13188    68.48  
0052   富邦科技              3769      6000    62.82  
00714  群益道瓊美國地產      3474      5567    62.40  
00691R 兆豐藍籌30反1         2816      4606    61.14  
0053   元大電子              3858      6988    55.21  
00705R 台新MSCI台灣反1       3804      7315    52.00  
00635U 元大S&P黃金          25467     49014    51.96  
00698L 元大美債7-10正2       2756      5649    48.79  
00692  富邦公司治理         50873    114280    44.52  
00699R 元大美債7-10反1       2395      5714    41.91  
0061   元大寶滬深          170569    430116    39.66  
00652  富邦印度              4078     11035    36.96  
00633L 富邦上証正2         183583    525458    34.94  
00688L 國泰20年美債正2       1373      4115    33.37  
00667  元大韓國              1614      4929    32.74  
00689R 國泰20年美債反1       1597      5389    29.63  
008201 BP上證50               812      2749    29.54  
006206 元大上證50           56724    200778    28.25  
00637L 元大滬深300正2      448840   1644606    27.29  
006207 FH滬深               41960    166392    25.22  
00703  台新MSCI中國          5101     23550    21.66
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