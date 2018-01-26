◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月26日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23936 5027 476.15 0059 富邦金融 15081 4973 303.26 0058 富邦發達 7410 4196 176.60 0051 元大中型100 11070 9500 116.53 0055 元大MSCI金融 33381 37654 88.65 00704L 台新MSCI台灣正2 4277 4878 87.68 0054 元大台商50 9257 12124 76.35 00707R 元大S&P日圓反1 3953 5355 73.82 00657 國泰日經225 4473 6266 71.39 00702 國泰標普低波高息 9031 13188 68.48 0052 富邦科技 3769 6000 62.82 00714 群益道瓊美國地產 3474 5567 62.40 00691R 兆豐藍籌30反1 2816 4606 61.14 0053 元大電子 3858 6988 55.21 00705R 台新MSCI台灣反1 3804 7315 52.00 00635U 元大S&P黃金 25467 49014 51.96 00698L 元大美債7-10正2 2756 5649 48.79 00692 富邦公司治理 50873 114280 44.52 00699R 元大美債7-10反1 2395 5714 41.91 0061 元大寶滬深 170569 430116 39.66 00652 富邦印度 4078 11035 36.96 00633L 富邦上証正2 183583 525458 34.94 00688L 國泰20年美債正2 1373 4115 33.37 00667 元大韓國 1614 4929 32.74 00689R 國泰20年美債反1 1597 5389 29.63 008201 BP上證50 812 2749 29.54 006206 元大上證50 56724 200778 28.25 00637L 元大滬深300正2 448840 1644606 27.29 006207 FH滬深 41960 166392 25.22 00703 台新MSCI中國 5101 23550 21.66