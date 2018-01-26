梅姨稱將認真考慮打擊比特幣！今日多國對比特幣表態

越來越多國家的政府開始對比特幣進行監管，而下一個可能對加密貨幣嚴加看管的國家，可能是英國。

據彭博，英國首相特蕾莎·梅已經開始認真考慮限制比特幣，因為她擔心加密貨幣被犯罪分子使用。梅表示，應該認真對待像比特幣這樣的加密貨幣，需要對這些加密貨幣采取一定行動，因為它們被可以被廣泛應用，包括犯罪分子。

一個月前，英國最高監管層金融行為監管局(FCA)CEO Andrew Bailey就向投資者們發出警告，表示比特幣買家要做好“血本無歸”的準備。他表示，比特幣缺少政府和央行的背書和支持，其風險程度與賭博無異。

隨著比特幣投機與瘋炒日漸盛行，其價格大起大落也引起了各國監管層越來越多的關註，英國絕不是唯一對比特幣發出風險警告和監管信號的國家。包括加拿大、俄羅斯在內的幾個大國，也在今天內密集展開對比特幣的監管攻勢。

加拿大央行行長Stephen Poloz今天表示，比特幣沒有內在價值，不是可分析的資產，基本上只是投機或賭博。Poloz表示，該行正在研究圍繞加密貨幣制定法規，但將保持謹慎，以免扼殺創新。他補充道，區塊鏈技術是真正的天才之舉，將應用於經濟的許多領域。

俄羅斯財政部今日公布數字資產法律草案，表示非合格投資者在每個ICO項目上最多只能投入5萬盧布；非合格投資者進行數字資產交易時，只能從由專門從事數字資產交易的經營商(數字錢包擁有者)開立的專用賬戶中存入或取出數字資產。

此類專用賬戶的開戶和使用規則由俄羅斯央行制定；數字資產擁有者有權進行的交易種類包括：一種數字資產和另一種數字資產間的交易、數字資產和盧布/外國貨幣間的交易。交易只能通過數字資產交易運營商進行。數字資產在俄羅斯境內不是合法的支付手段。

本月早些時候，一些印度銀行對包括前十大交易所在內的本土比特幣交易所賬戶暫停交易，認為這些賬戶存在可疑交易。

這些銀行還要求比特幣交易所就其借款提供額外擔保，“上個月以來，銀行們就一直要求額外的一比一擔保”。而且，他們對仍在運作的少數賬戶采取了限制提現的措施。

韓國財長金東兗此前也表示，政府的立場是要規範加密貨幣投資，因為這是一個大型投機。“關閉虛擬貨幣交易所依然是選擇之一。”

華爾街見聞此前提及，俄羅斯是目前定義比特幣為非法的最大國家，中國是比特幣最大的受限市場之一，印度是對比特幣尚不予置評、還沒有出台相關政策的最大國家之一。

北美和西歐是對比特幣接受程度最高的地區，大部分國家都認定其合法，中東和拉丁美洲對比特幣的看法呈現明顯分化。其中伊拉克、伊朗、土耳其、巴西都是合法的比特幣市場，阿富汗、巴基斯坦、沙特、埃及、玻利維亞等對其交易和使用有一定程度的限制，更多的拉美國家對比特幣還沒有發聲。

在全球受統計的246個國家和地區中，共有99個國家(占比40%)對比特幣的交易和使用不施加限制(合法或中性市場)，有7個國家(占比3%)是受限市場，有10個國家(或占比4%)定義比特幣為非法，有130個國家(占比53%)還沒有更多的對待數字貨幣信息。

這說明，占全球主體(53%，超過半數)的國家仍在觀望以比特幣為首的數字貨幣在境內的合法性，也代表了比特幣的“黑天鵝風險”依舊很大，因為其中一部分國家最終可能會作出限制數字貨幣的立法決定。

本文來自華爾街見聞

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