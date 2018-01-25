新聞

◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月25日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
群益臺灣加權反1 富邦H股正2 元大台灣50          本盟              昶和     大飲     元大台灣50正2   
味全     富邦NASDAQ反1 富邦科技          日馳              大統染   大統益              
宏洲     正道     元大台商50          大同              海悅     天仁                
嘉裕     友旺     富邦摩台          信昌化            銘旺科   昶和                
東華     同開     富邦發達          世紀鋼            卓越     大統染              
大東     悠克     富邦金融          國巨              統領     程泰                
立益              元大MSCI台灣          智寶                       氣立                
佳和              永豐臺灣加權          技嘉                       永記                
昶和              國泰日經225          銘旺科                     展宇                
三洋紡            元大日經225          大毅                       華廣                
瑞利              富邦NASDAQ          強茂                       海悅                
樂士              元大美債7-10反1          禾伸堂                     燿華                
正峰新            富邦歐洲          聯穎                       拓凱                
億泰              FH彭博高收益債          達邁                       傳奇                
毛寶              FH彭博新興債          達興材料                   東科-KY             
燁興              味全              達運                       亞弘電              
中鴻              宏洲              捷泰                       陞泰                
聚亨              嘉裕              易華電                     華友聯              
千興              東華              杜康-DR                    愛山林              
威致              大東              陽光能源-DR                   潤弘                
首利              立益              全宇生技-KY                   遠雄來              
麗正              佳和                                         夏都                
東訊              昶和                                         新天地              
華泰              三洋紡                                       欣欣                
茂矽              瑞利                                         統領                
錸德              樂士                                         客思達-KY            
廷鑫              正峰新                                       阿瘦                
倫飛              億泰                                         晨訊科-DR            
威盛              毛寶                                         一零四              
銘旺科            燁興                                         欣天然              
統懋              中鴻                                         新海                
翔耀              聚亨                                         欣高                
太空梭            千興                                         全國                
新利虹            威致                                         台數科              
華映              首利                                         南六                
吉祥全            麗正                                         基勝-KY             
憶聲              東訊                                         威宏-KY             
科風              華泰                                         波力-KY             
建碁              茂矽                                         吉源-KY             
和鑫              錸德                                                             
力特              廷鑫                                                             
喬鼎              倫飛                                                             
正達              威盛                                                             
晟鈦              銘旺科                                                           
弘憶股            統懋                                                             
新世紀            翔耀                                                             
誠創              太空梭                                                           
嘉威              新利虹                                                           
力銘              華映                                                             
亞太電            吉祥全                                                           
達能              憶聲                                                             
清惠              科風                                                             
慧友              建碁                                                             
捷泰              和鑫                                                             
互億              力特                                                             
天瀚              喬鼎                                                             
迅杰              正達                                                             
華上              晟鈦                                                             
元晶              弘憶股                                                           
華冠              新世紀                                                           
裕豐              誠創                                                             
寶徠              嘉威                                                             
日勝生            力銘                                                             
台船              亞太電                                                           
東森              達能                                                             
台南-KY           清惠                                                             
康師傅-DR          慧友                                                             
聖馬丁-DR          捷泰                                                             
神州-DR           互億                                                             
耀傑-DR           天瀚                                                             
同方友友-DR          迅杰                                                             
晨訊科-DR          華上                                                             
友佳-DR           元晶                                                             
陽光能源-DR          華冠                                                             
精熙-DR           裕豐                                                             
中福              寶徠                                                             
雷虎              日勝生                                                           
中視              台船                                                             
秋雨              東森                                                             
慶豐富            台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富
留言載入中...

相關新聞