首都信息(01075-HK)擬獨立出資5000萬元設立醫療公司

首都信息(01075-HK)公布，公司于近日將獨立100%出資設立首信醫聯信息技術有限公司。首信醫聯註冊資本人民币5000萬元，將承接公司原有的醫療信息化業務并繼續重點拓展如下業務領域：

1. 醫院、藥店和其他涉及醫療企業結算平台業務。主要為連接各商業保險公司、支付機構、醫院、藥店、公衆于一體的統一醫療結算服務。

2. 醫療信息化業務。主要為各類型醫院、藥店和其他醫療就診平台提供信息化服務。重點包括為醫院提供醫院信息系統建設與運維服務；為醫院基礎信息化設施提供建設服務；為藥店提供各類信息化服務。

3. 醫院增值信息化業務。主要為醫院提供醫保信息增值服務。

公告稱，在國内新的醫療改革政策推動下，醫療衛生領域信息化建設與服務的市場空前巨大，市場空間快速增長。公司相信，設立首信醫聯，將為公司進一步加速搶佔涉醫企業信息化市場機遇、加快在醫療大健康信息化領域的戰略布局、提高原有醫療業務板塊的主動性、靈活性打下堅實的基礎，為實現既有資源的優化配置和經營業績的進一步增長提供有效保障，為股東創造更大價值。

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