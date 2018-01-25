深交所：2017年支持貧困地區企業融資170.6億元

25日，深交所發文指出，近年以來，深交所根據中國證監會關于交易所債券市場健康發展決策部署，始終以服務實體經濟為本源，以不發生系統性風險為底線，以深化改革發展為動力，積極支持對接國家發展戰略，優化産品結構，完善監管制度，提升服務水平，不斷拓展債券市場服務實體經濟的深度和廣度。

持續擴大綠色債、熊貓債、可續期債、創新創業可轉債、“一帶一路”專項債等創新産品覆蓋面，累計發行綠色行業公司債及綠色資産證券化産品871.5億元，支持貧困地區企業融資170.6億元，發行發改委和財政部首批PPP項目資産證券化5.7億元，率先推出創新創業債發行規模19.5億元、“一帶一路”專項公司債125億元，滿足實體經濟多樣化融資需求，助力國家重點戰略實施。

積極探索資産證券化産品創新，落實國家關于租購并舉政策導向，助力住房租賃市場發展。2017年11月3日，首單住房租賃類REITs(房地産投資信托基金)“新派公寓權益型房托資産支持專項計劃”成功發行，募集金額2.7億元，為解決城市青年人才居住問題提供有效融資支持，也為住房租賃企業開展REITs試點起到重要示範作用。12月1日，首單長租公寓抵押貸款資産證券化“招商創融-招商蛇口長租公寓資産支持專項計劃”獲通過，總額度60億元，既盤活了住房租賃企業的存量資産，又保留了長租公寓的所有權，幫助企業打通“投資、建設、運營和退出”的完整業務鏈條，助力傳統租賃行業轉型升級。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)