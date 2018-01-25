【港股解碼】都市麗人盈利預喜：內衣雖小，卻有大市場

國內內衣知名品牌-都市麗人（02298-HK）發布公告，該公司預期2017年度盈利，較2016年度盈利上漲幅度約爲28%至35%。與此同時，公告指出盡管總銷售收入上半年較2016年同比下調6%，但預計下半年總銷售收入有所改善，較2016年同期上漲5%至9%，而在利潤方面，也做出正面預計。

股價一飛衝天

就在公司做出正面盈利預計之時，都市麗人在港股市場的表現隨即做出反映。都市麗人早盤跳空高開11.92%，直穿120日均線，在盤整一度衝高至3.11最高點位，總體來看，“一飛衝天”的氣魄還是有的，一日的漲幅就使股價回升到一月處價位，伴隨著量能的逐漸放大，隔著屏幕也似乎能感受到其強勢的氣息。

公司最近的回購亦是爲股價上揚添加亮眼的一筆，1月18日該公司發布公告稱，以每股2.63至2.65港元回購150萬股，總價爲396.685萬港元。1月19日再次發布公告，以395.025萬港幣回購150萬股，從2018年度開始至今，都市麗人累計回購550.5萬股。

光環背後，壓力重重

以業績預喜的利好消息下，博得眼球、吸引資金關注促使股價上揚、成交活躍不足爲奇，但在業績成長的背後，都市麗人又有哪些被忽視的故事呢？回歸業務本身，都市麗人作爲國內內衣行業的領頭羊享受著美譽的光環，但面對世界舞台，都市麗人方寸“內衣”能否走出國門，在國際市場中爭得一片天地？

放眼全球，我國內衣行業的發展還處于初級階段，而像歐美、日本等國家的內衣行業相對成熟，面對像Victoria’s Secret、La Perla、Myla、Aubade、Parah、Agent Provocateur、Simone Perele等國際知名品牌，都市麗人還有很長的一段路要走。但畢竟是公司定位不同，都市麗人的定位爲“快時尚”，而面對的主要爲大衆消費人群。

通過天貓都市麗人旗艦店的銷量排名，筆者發現産品定價大多在百元左右，最貴的産品定價大約在300元左右，而從旗艦店的銷量來看，100元以下産品更易受消費者歡迎。

中國是全球最具消費能力的市場，據弗若斯特沙利文數據顯示，中國內衣市場價值預期2019年將達到5000億元，而對于中國內衣市場，低端與高端市場呈現萎縮之勢，其中高端市場占比約爲23%，而低端市場占比約在6%至17%，相對較大的中端大衆市場空間與都市麗人定位恰好匹配，基于該公司明確的定位，都市麗人得以收獲大批粉絲。

一盈一虧，原來是這個原因？

正如開篇所言，都市麗人在2017年上半年營收同比下降的基礎上能預計2017全年盈利增長約爲28%至35%，下半年都市麗人是如何扭轉局面的呢？基于都市麗人2017年中期財務報告，不難發現，該公司截至2017年6月30日止6個月的收入、經營利潤分別從2016年的2211.37百萬港元、222.95百萬港元下滑至2017年的2079.23百萬港元、197.34百萬港元。下滑幅度分別爲6%、11.5%。而毛利率方面又2016年的47.7%下滑至2017年的45.1%。

正如近日公告解釋，雖然上半年整體盈利有小幅度的下滑，都市麗人通過對費用的把控，節省了産品成本及相關費用，下半年在盈利方面實現扭轉，得以預期全年盈利上漲。在大衆型定價的同時，以低成本保證利潤，一方面爲都市麗人贏得市場份額，另一方面，公司的財務狀況可以保持健康態勢。

都市麗人定位雖爲大衆，但其衝向“高端”的心不容小觑，兩年前收購歐迪芬，推出品牌Ordifen+，也是豐富産品種類，擴大市場份額的舉措，對國內高端市場的涉足未來前景可期，另一方面，高端産品意味著高毛利率，對于公司的盈利水平是利好的。

2017已經過去，預期向好無論對投資者還是對公司來說，都是一份較好的預期答卷。該公司以“遇見更好的自己”爲品牌核心價值，在2018年的征途中，都市麗人是否也能“遇見更好的自己”呢？

■ 作者｜王潤萍

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