【港股解碼】聖倫食品赴港IPO 這一把調味料可能打動吃貨的芳心？

自去年以來，港股市場IPO競跑“賽事”火爆非常，而這一勢頭也延續到了2018開年首月。截至昨日（2018年1月24日），新年未滿月已有16家公司向港交所提交了最新上市申請（待聆訊），其中有9家公司申請于主板上市，另7家公司則申請于創業板上市：

（截自港交所網站）

咱今兒要講的便是24日剛剛申請于港交所創業板上市的聖倫食品調味料（下稱“聖倫食品”）。這家公司，畢竟就公司名稱而言，在上圖列表中就已經贏了！爲何？還不是因爲人家能在一衆競跑選手當中脫穎而出，瞬間就點燃了筆者隱藏的吃貨屬性嘛！

正所謂“民以食爲天”，在日常生活中，無論是居家飲食，還是火鍋燒烤、小攤撸串兒，調味料在各路美食中扮演的角色可謂至關重要，甚至還常常超越食材本身，以“神來之筆”的效用成就一道美味。所以，在正經吃貨的眼中，調味料是絕對不可疏忽怠慢的。那麽這家專做調味料生意的公司，可有什麽“獨家秘方”等過人之處沒有？

火鍋燒烤撸串兒？你要的調味料它都有！

聖倫食品主要是透過其于2015年8月收購的營運附屬北京聖倫開展核心業務，作爲一家紮根于華北地區的複合調味料産品制造商，聖倫食品專注于經營定制中式複合調味料。

其調味料業務的曆史可追溯至2000年，當時公司主要向食品制造商提供單一調味料；2005年，公司了解到國內複合調味料市場的潛力後作出策略性決定，將複合調味料加入其業務並作爲主要生産線，開始立志成爲國內複合調味料的領導供應商。由于餐飲連鎖店爲維持口味一致及精簡廚房的運作而使用度身訂造調味料的趨勢不斷增加，公司于2012年開始按客戶的個別需要提供度身訂造調味料産品。

目前，聖倫食品打造的多樣化調味料及提取物的産品組合包括以下三種類別：複合調味料、單一調味料及天然提取物。

而上述三大類産品中，複合調味料是集團當仁不讓的營收“支柱”，曆年銷售收入占集團總營收比例在6成以上；單一調味料在2015年、2016年營收占比排行第二，但比例逐漸下降，于2017年8月31日止8個月業績期內收益貢獻比重被天然提取物超越，淪爲墊底的一員；天然提取物早期收益最少，但增長勢頭迅猛，截至2017年8月底營收占比超越單一調味料升至第二：

（截自聖倫食品上市申請文件原文）

三大産品組合，銷售升跌方寸之間顯利害關系

從聖倫食品IPO文件披露的資料來看，近兩年集團複合調味料營收占比基本相若，還是老大哥，收入增速也較爲平穩；單一調味料在2017年出現經營收入下滑，營收占比更退至末位；天然提取物在2017年迎來爆發式增長，營收占比也躍居第二位。那麽，聖倫食品現有産品組合的銷售情況在升跌起伏間又有著怎樣的利害關系呢？

如下圖，公司這三類産品中，銷量最高的複合調味料産品平均售價居中，毛利率也處于三者較高水平；銷量次之的單一調味料産品平均售價最低，毛利率亦居于三者低位；而目前銷量最低的天然提取物産品，其平均售價最高，在2017年首八個月均價超過了40元人民幣（43.4元\公斤），而其毛利率在2017年也有顯著的增長，首八個月毛利率超過複合調味料産品，達到40.9%，榮登“一哥”寶座：

（三大産品組合銷售情況，截自上市文件）

也就是說，聖倫食品以創收能力穩健的複合調味料産品分部作爲經營發展的中流砥柱，而另一方面毛利率走高的天然提取物分部表現又相當搶眼，增長勢頭正勁，這也爲集團未來整體業績的提升提供了一個良好的基礎，是不錯的兆頭。

不過近兩年公司整體業績表現其實不算突出，尤其截至2017年8月31日止8個月業績期內，公司因産生一次性上市開支及銷售與分銷成本的增加，在收益增加了25.9%的情況下，淨利潤錄得31.4%的跌幅；不過還算可喜的是對比各報告期業績，聖倫食品的毛利率均有較明顯的提高，相信這與上文提及公司産品組合銷售情況的變動有關：

（聖倫食品近期業績財務表現，截自上市文件）

未來發展仍有空間，留意風險

聖倫食品的調味料及提取物産品主要銷往中國及海外市場，包括新加坡、韓國、俄羅斯及歐洲等地，不過絕大多數産品還是在中國市場被消化，其産品在2017年首八個月于中國的銷量占比高達92.4%，看來身爲美食天堂的中國市場同時也仍舊是妥妥的調味料消費大戶了。而這點也從側面說明，聖倫食品未來在海外市場拓展方面還有很大的空間。

成本方面，聖倫食品的銷售成本主要包括原材料成本、勞工成本及公用設施成本，其中原材料成本是大頭，其于集團總銷售成本占比高達7成以上。因此，集團未來經營業績的表現多少要受原材料成本的影響，而今後對成本控制方面的力度和舉措想必也將成爲聖倫食品相當重視的課題之一：

（截自上市文件）

最後來說說作爲食品類公司的經營風險，對于聖倫食品來說則主要是來自業務運營及行業相關的風險。比如，聖倫食品的産品需求非常依賴下遊産業，可能會受整體經濟環境不利影響；作爲公司來說可能無法應對消費者的偏好、認知及消費模式的變化等；加上可能面臨的激烈的行業競爭；以及消費者極爲關注的食品安全衛生問題等。

可以說，食品行業的風險無處不在，調味料公司也不能例外。但說到底，面臨風險並努力降低及至消解風險已是各行各業各類別公司發展路上的常態，就看聖倫食品有沒有能力小心應對了。當然，對于聖倫食品而言，IPO之路才剛剛開始，能不能成功上市去俘獲更多“吃貨”的芳心，就待日後解析了。

■ 作者｜彭小留

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