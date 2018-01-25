金達控股(00528-HK)附屬與十一科技訂立採購合同及項目管理合同

金達控股(00528-HK)公布，于2018年1月二25日，金達(埃塞)(公司的間接全資附屬公司)與十一科技訂立總協議，據此，十一科技有條件同意就項目發展向金達(埃塞)提供採購服務及管理服務，合同總價約為2.087億元人民币。

項目為金達(埃塞)的高檔亞麻紗項目，位于埃塞俄比亞阿達瑪市阿達瑪工業園，年産出為5000噸，總占地面積為43,304.67平方米，擬由金達(埃塞)用于生産亞麻紗。預計項目將于取得股東批準後不遲于2018年3月1日動工興建，而預期竣工日期為2019年3月30日。

于同日，金達(埃塞)分别就採購服務及管理服務訂立採購合同及項目管理合同。

根據採購合同，十一科技同意採購將從中國運往埃塞俄比亞項目的建築材料、設備、建築機器及工具，用于項目一期的土木工程、鋼結構工程、機電安裝工程以及精裝修工程。採購服務合同總價約為1.537億元人民币。

根據項目管理合同，十一科技(埃塞)同意就項目提供設計、建築、項目管理服務。管理服務合同總價為5500萬人民币。

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