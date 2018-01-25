【大行報告】交銀料18年保費收入進一步放緩 籲買入新華(01336-HK)

交銀國際發表保險業報告稱，2017年原保險保費收入3.66萬億元，同比增長18.2%，較2016年放緩9.3個百分點。其中，産險公司保費收入同比增長13.8%，較2016年加快4.7個百分點;人身險公司保費收入同比增長20%，較2016年放緩16.5個百分點。

該行指，壽險轉型成效明顯，業務結構持續優化：普通壽險占比顯著提升，新單期交增速加快，代理渠道占比提升。此外，非标投資占比提升;資金運用收益率同比提升主要來自股票收益同比顯著增長。保監會預計2017年保險業利潤顯著增長，主要是資金運用取得較好收益，該行預計股票收益貢獻較大。

該行預計，18年車險保費收入放緩，非車險保費收入維持較快增速，全年財險保費收入增速約11.5%，較17年略降2.4個百分點;134号文將使人身險保費收入分化加劇，整體行業保費收入繼續放緩，而龍頭壽險公司續期保費收入增長較快，且發展保障型業務有代理人優勢，保費收入增速仍相對較快。

總體上，預計18年行業保費收入增速約12%。從股價表現看，18年1月1日至24日，H 股壽險公司漲約10%，太平、平安漲超過15%，太保、國壽10%左右，新華略降1%，主要體現市場對開門紅認識趨于理性，以及偏低估值的修複。交銀預計壽險公司向保障型業務的轉型將繼續，新業務價值率有望進一步提升，内含價值仍維持較快增速，板塊估值仍有上升空間。

報告指，新華(01336-HK)經過16、17年的轉型期，18年進入加快發展期。公司向保障型業務轉型已培育較好基礎，且公司計劃18年加大增員，該行預計18年保費收入提速，新業務價值增速有望達到20%，維持買入。

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