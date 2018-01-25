上投摩根：港股企業盈利足以支撐恆指重上 33000 點

今年以來，恒生指數愈走愈強，幾乎每天都在挑戰新高，不過今日就終結7連升紀錄，跌幅逾300點。上投摩根(香港)資深投資經理兼港股研究總監張啟廉表示，港股企業盈利已明顯好轉，今年盈利增長保守估計有10%，故恆指33000點水平已有強勁支持，相信今年港股會維持「慢牛」格局，惟港股近來升幅太快，短期出現調整屬正常，令市場可更健康及理性。

他又指，現時港股已成內地投資者分散風險的方法，預期「北水」資金會繼續流入，未來三年「北水」佔港股總交易量將由現時的15%，增至30%；此外，海外資金亦料會增配中國資產，加上在H股有望實施全流通、允許同股不同權的新經濟公司上市及A股將納入MSCI等利好因素下，今年相當看好香港市場，更直指每次調整就是入市好時機，並看好銀行股、內險股、優質內房股及國策受惠行業，如環保股及消費升級概念股。

至於內地市場方面，該行預測，中國今年GDP增速將呈前高後低的走勢，全年增速預計為6.7%。

上投摩根(香港)資深投資經理司徒芳華預測，今年A股市場業績增速約10%至15%，而估值方面，雖然整體估值水平料會大幅提升，但估值較低的公司及持續增長龍頭企業，則料有今年有估值提升空間。

問及普惠金融實施定向降準於今日(25日)起全面實施，上投摩根(香港) 資深投資經理梁仲平指，市場預期今次或可釋放3000億元(人民幣，下同)至5000億元，但不能忽略人行仍有其他操作去釋放流動性，包括定期通過公開市場來回收部分流動性，惟人行今年對貨幣政策態度仍較審慎，同時亦不希望出現過度流動性的情況，故相信實際釋放的流動性規模不會太多。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)