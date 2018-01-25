◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月25日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23938 5027 476.19 0059 富邦金融 15083 4973 303.30 0058 富邦發達 7411 4196 176.62 0051 元大中型100 11030 9500 116.11 0055 元大MSCI金融 33310 37654 88.46 00704L 台新MSCI台灣正2 4277 4878 87.68 0054 元大台商50 9258 12124 76.36 00707R 元大S&P日圓反1 3960 5355 73.95 00702 國泰標普低波高息 9153 13188 69.40 00657 國泰日經225 4375 6328 69.14 0052 富邦科技 3773 6000 62.88 00714 群益道瓊美國地產 3474 5567 62.40 00691R 兆豐藍籌30反1 2816 4606 61.14 0053 元大電子 3860 6988 55.24 00705R 台新MSCI台灣反1 3804 7315 52.00 00635U 元大S&P黃金 25385 49014 51.79 00698L 元大美債7-10正2 2756 5649 48.79 00692 富邦公司治理 51174 114280 44.78 00699R 元大美債7-10反1 2395 5714 41.91 0061 元大寶滬深 168730 431116 39.14 00652 富邦印度 4150 11035 37.61 00633L 富邦上証正2 181629 524458 34.63 00688L 國泰20年美債正2 1373 4115 33.37 00667 元大韓國 1616 5429 29.77 00689R 國泰20年美債反1 1596 5389 29.62 008201 BP上證50 802 2749 29.17 00663L 國泰臺灣加權正2 3479 12309 28.26 006206 元大上證50 55791 201778 27.65 00637L 元大滬深300正2 432981 1615606 26.80 006207 FH滬深 41764 166392 25.10