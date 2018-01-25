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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月25日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23938      5027   476.19  
0059   富邦金融             15083      4973   303.30  
0058   富邦發達              7411      4196   176.62  
0051   元大中型100          11030      9500   116.11  
0055   元大MSCI金融         33310     37654    88.46  
00704L 台新MSCI台灣正2       4277      4878    87.68  
0054   元大台商50            9258     12124    76.36  
00707R 元大S&P日圓反1        3960      5355    73.95  
00702  國泰標普低波高息      9153     13188    69.40  
00657  國泰日經225           4375      6328    69.14  
0052   富邦科技              3773      6000    62.88  
00714  群益道瓊美國地產      3474      5567    62.40  
00691R 兆豐藍籌30反1         2816      4606    61.14  
0053   元大電子              3860      6988    55.24  
00705R 台新MSCI台灣反1       3804      7315    52.00  
00635U 元大S&P黃金          25385     49014    51.79  
00698L 元大美債7-10正2       2756      5649    48.79  
00692  富邦公司治理         51174    114280    44.78  
00699R 元大美債7-10反1       2395      5714    41.91  
0061   元大寶滬深          168730    431116    39.14  
00652  富邦印度              4150     11035    37.61  
00633L 富邦上証正2         181629    524458    34.63  
00688L 國泰20年美債正2       1373      4115    33.37  
00667  元大韓國              1616      5429    29.77  
00689R 國泰20年美債反1       1596      5389    29.62  
008201 BP上證50               802      2749    29.17  
00663L 國泰臺灣加權正2       3479     12309    28.26  
006206 元大上證50           55791    201778    27.65  
00637L 元大滬深300正2      432981   1615606    26.80  
006207 FH滬深               41764    166392    25.10
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