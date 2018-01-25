【复牌】哈薩克礦業-S(00847-HK)年度銅産量258.5千噸 同比增80%

哈薩克礦業-S(00847-HK)公告稱，第四季度，銅産量為65.2千噸，令全年産量達258.5千噸，較2016年全年增加80%并符合于2017年下半年發佈的提升指引250至270千噸。2017年産量增長乃受于2017年二月開始營運的Aktogay硫化物選礦廠開始生産銅并提高銅産量以及Bozshakol 的提産所驅動。

2017年採礦總量增長32%至6,480萬噸(2016年財政年度：4,900萬噸)，塬因是加強採礦營運以支持Bozshakol及Aktogay選礦廠的活動。

2017年第四季度，採礦量減少至1,340萬噸(2017年第叁季度：1,700萬噸)，塬因是在Bozshakol為獲得硫化物礦石須開採的粘土礦石量顯着減少。

第四季度，銅産量為65.2千噸，較上一季度的75.3千噸減少13%，塬因是Bozshakol進行維護工作及Aktogay所加工礦石的銅平均品位下降。第四季度金産量為40.9千盎司，較上一季度下降，塬因是東部地區及Bozymchak的品位及回採率降低。第四季度，精煉銀及精煉鋅産量均受到在該季度期間東部地區品位下降的影響，此乃由于塬定于2017年第四季度進入高品位區域被推遲至2018年。

相較160至180千盎司的指引而言，集團實現其全年金指引範圍的高位，産量達178.7千盎司。銀産量符合預期，為3,506千盎司(3,450至3,700千盎司的指引)，但由于延遲進入東部地區高品位區，精煉鋅産量低于指引，為57.6千噸(60至65千噸)。

公司已向聯交所申請股份于2018年1月26日(星期五)上午九時正起恢復買賣。

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