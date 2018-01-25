【大行報告】大摩：中電(00002-HK)估值合理 目标價看85元

大摩報告指出，中電(00002-HK)將于2月底公布全年業績，料去年下半年澳洲業務盈利勝預期，主因電力價格提升，但被内地業務增長放緩所抵銷。現價為2018年市賬率1.8倍，股息率3.8厘，估值合理。目标價看85元，給予評級「與大市同步」。

該行預期去年下半年中電澳洲發電業務表現將會回升，受惠電費上升，再者去年上半年數項涉及天氣及供應不穩定的一次性問題在下半年沒有再次發生。該行對集團盈利預測不變，因該行原先的預測已經高于市場共識，相信已反映利好因素。

該行又提到，雖然中電沒有固定的派息政策，但一般而言，末期息通常相當于中期息的兩倍。報告指，由于集團的青山發電廠旗下四座燃煤發電機組將于2026年退役，集團正考慮興建550MW聯合循環燃煤發電機組，以維持整體現有産能水平。

大摩指，公用股當中，較看好長江基建(01038-HK)，因其股息增長最高，認為來自電能(00006-HK)的潛在特别息及近期英鎊升值等因素仍未反映在股價中。

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