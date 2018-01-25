北京燃氣藍天(06828-HK)向泰商人配股兼與泰商GPS訂戰略合作

北京燃氣藍天(06828-HK)公布，以每股0.57元向泰國公民Surangrat Chirathivat發行1.5億股新股，佔擴大後股本約1.5%，發行價較昨日收市價0.55元溢價約3.64%。

是次配股所得款項淨額將約8300萬元，將用於為拓展天然氣業務提供資金及用作集團一般營運資金。

Surangrat Chirathivat為一名商人，且為Global Power Synergy Group (Thailand) CompanyLimited(GPS)之總裁，該公司主要從事能源投資控股，旨在加強國家電力安全。

此外，該公司亦與GPS 訂立不具約束力戰略合作協議，以於訂約方之間創造策略性合作關係。根據戰略合作協議，訂約各方已同意為鼓勵能源相關業務之發展機遇及於東南亞、東北亞(包括中國)及大洋洲之合作，待訂約方訂立特定合約後，訂約方擬於為東南亞及東北亞買家採購及買賣液化天然氣，向泰國及東南亞之發電廠及╱或其他基建供應液化天然氣等

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