雲南水務(06839-HK)組合營發展沁陽市PPP項目

雲南水務(06839-HK)跟進於1月11日公布中標中國河南省沁陽市PPP項目事宜，公司與沁北建設及雲南建投訂立合資協議，各方同意於河南省沁陽市成立合資公司，由該公司、沁北建設及雲南建投分別持有89.9%、10%及0.1%權益。

合資公司之經營範圍為水資源、城市供水、污水處理、中水回用、固廢處理、生態水系工程的投資、融資、建設、經營及管理。上述經營範圍須獲得工商登記部門之最終審批PPP項目的估計投資總額約為17.67億元人民幣，惟以沁陽市審計部門實際釐定的金額為準。投資總額與註冊資本間的差額將以項目融資撥付。

沁北建設為於中國成立之有限責任公司，由沁陽市國有資產監督管理辦公室和建信資本管理有限責任公司共同出資設立，其主要業務為對城市基礎設施建設進行投資、經營及施工；受市政府委託，對沁陽市的廢棄村莊、廢棄礦山及拆除的煤炭佔地複耕等工作等。

雲南建投為於中國成立之有限責任公司，為具有國家房屋建築工程施工總承包壹級資質的國有建築施工企業。具備市政公用工程施工總承包壹級等資格，是實力雄厚的綜合型建築企業。其主要業務包括房屋建築工程施工總承包，房屋及公共設施、工業與民用建設項目的建築施工等。

董事認為，PPP項目的實施可為集團帶來進一步拓展河南省市場業務、提高盈利能力、加強對河南省環保行業的影響力及實現跨地區發展的良好機會。集團將以PPP項目為戰略點，充分利用資金及技術優勢，繼續於中國河南省內拓展環保項目，增強集團的盈利能力。

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