【IPO追蹤】民信國際控股(08456-HK)定價0.7元 一手中籤率為16.52%

經營「MiDes」品牌的嬰兒服裝產銷商民信國際控股(08456-HK)公布公開招股結果，發售價已釐定為每股發售股份0.7港元，為招股價介乎0.62至0.78元中間價偏向上。根據公開發售已接獲合共6649份有效申請，合共認購約1.96億股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購合共1000萬股公開發售股份的約19.6倍。

根據招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序，公開發售股份的最終數目為3000萬股發售股份，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的30%。

認購一手(4000股)有3123份，中籤率為16.52%。股份明日上市。

截至2017年8月底止5個月期間，公司收益同比下跌24.3%至手1.2億元，主席兼行政總裁馮秀英解釋，主要受英國脫歐及美國市場動盪等因素影響，公司決定調整經營策略，比起追求收益規模，更加注重毛利率及純利率，故由大規模生產轉至高產值產品，銷售更多較精緻及高技術性的產品；期內公司毛利率為42.3%，同比大增8個百分點。

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