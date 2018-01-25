【盈警】思捷環球(00330-HK)料中期虧損約在9.5億至9.8億

思捷環球(00330-HK)公布，預期截至2017年12月31日止6個月之未經審核綜合管理賬目之初步審閱，該公司目前預期將錄得淨虧損約在9.5億至9.8億元的範圍內，而去年同期純利為6100萬元。

公司指，預期淨虧損是由於三項主要因素：由於近年我們在中國的業務大幅下跌，所以本集團就有關本集團中國業務之商譽及客戶關係之餘額作出全面減值，導致稅前虧損約7.95億港元之負面影響，此減值乃非現金項目。

集團2017/2018財政年度第二季度之收入跌幅較預期大。由於集團的策略性整合分銷版圖，集團已預料會使收入出現輕微的下跌，可是集團的實體零售店舖的銷售表現在2017/2018財政年度第二季度之收入下跌高於預期。因此，2017/2018財政年度上半年除利息及稅項前和中國減值前之虧損預計為約在1.5億港元至1.8億港元的範圍內，而去年同期除利息及稅項前虧損為1300萬港元。相關注意是在2017/2018財政年度上半年的毛利率輕微上升及營運開支已進一步減少，惟該等改善未能足以超越期間收入下跌帶來的負面影響。2017/2018年財政年度上半年的稅項淨支出約500萬港元，而去年同期稅項淨收益為7400萬港元。

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